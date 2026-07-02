Тейлор Свифт пригласила на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон 2.07.2026, 22:09

Тейлор Свифт и Трэвис Келси

Фото: Getty Images

Известная певица выходит замуж за звезду американского футбола.

Редакторы Vogue показали предполагаемый список гостей на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Эксперты отметили, что в списке гостей близкие друзья пары, коллеги из музыкальной индустрии и представители NFL. Среди конкретных лиц: Селена Гомес, Джиджи Хадид, Сьюки Уотерхаус, Эмма Стоун, Сабрина Карпентер, Грейси Абрамс, сестры Haim, а также Джейсон и Кайли Келси. Кроме того приглашения от Тейлор Свифт могли получить принц Уильям и Кейт Миддлтон.

В августе прошлого года футболист Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в соцсетях фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.

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