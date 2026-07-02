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Генштаб ВСУ: Удар по белорусскому автобусу является сознательной и циничной провокацией России

  • 2.07.2026, 22:56
Генштаб ВСУ: Удар по белорусскому автобусу является сознательной и циничной провокацией России

Москва пытается переключить внимание международного сообщества.

Россия после массированной атаки на Киев распространила заявления о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Брянской области. В Генеральном штабе ВСУ назвали эти сообщения спланированной информационной провокацией, призванной отвлечь внимание от российского удара по украинской столице. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Ковалев в комментарии УНИАН.

«Очередная информационная атака Российской Федерации о якобы ударе украинского БПЛА по пассажирскому автобусу «Минск - Анапа» в районе таможенного перехода «Красный камень» Брянской области является сознательной и циничной провокацией РФ, направленной исключительно на то, чтобы прикрыть свой сегодняшний преступный террористический удар по столице Украины», - подчеркнул Ковалев.

По словам спикера, подобные информационные кампании, по мнению украинской стороны, не являются новой тактикой Кремля. В Генштабе ВСУ отмечают, что таким образом Москва пытается переключить внимание международного сообщества после атак на украинские города.

«Военно-политическое руководство России традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан в попытках отвлечь внимание мирового сообщества от очередного акта терроризма в Киеве, где в результате массированной атаки российских войск по жилым кварталам погибли и получили ранения десятки мирных жителей», - отметил Ковалев.

Отдельно в Генеральном штабе официально опровергли любую причастность украинских военных к инциденту с гражданским транспортом. Там подчеркнули, что Силы обороны не наносили ударов по автобусу, а распространенные Россией обвинения назвали сфабрикованными. Также украинская сторона подчеркивает, что военные действуют исключительно против законных военных целей и не ведут боевых действий против гражданского населения.

В конце заявления Генштаб обратился к международному сообществу с призывом отреагировать на российские информационные обвинения и оценить последствия последней атаки на Украину.

«Призываем международных партнеров и все мировое сообщество решительно осудить очередные безосновательные обвинения со стороны РФ и дать надлежащую правовую и политическую оценку сознательному, жестокому террористическому убийству украинских граждан, совершенному российским агрессором во время сегодняшней массированной атаки на Украину и ее столицу - Киев», - подчеркнул Ковалев.

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