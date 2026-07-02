СБУ заявила о задержании «чрезвычайно важного» агента российской разведки 2.07.2026, 23:31

Он пытался передать России документацию о новейших украинских ударных беспилотниках.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании сотрудника одной из ведущих академий Министерства обороны страны, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. По данным следствия, он пытался передать России документацию о новейших украинских ударных беспилотниках.

«В результате действий на упреждение задержан чрезвычайно важный для России агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который шпионил в одной из ведущих академий Министерства обороны Украины», — сообщили в СБУ.

Там уточнили, что задержанный работал доцентом научного центра академии, копировал проектную документацию по разработке новых ударных дронов для Сил обороны Украины и передавал ее своему куратору из российской военной разведки (ГРУ).

Кроме того, в спецслужбе утверждают, что подозреваемый намеренно готовил отрицательные экспертные заключения на перспективные разработки украинских производителей вооружения. По версии следствия, он без оснований признавал беспилотные и роботизированные системы непригодными для использования в боевых условиях.

В СБУ заявили, что длительное время документировали действия подозреваемого — это позволило использовать его для дезинформации российской стороны и предотвратить передачу секретных разработок украинского оборонно-промышленного комплекса.

По данным ведомства, мужчину задержали с поличным в его рабочем кабинете в момент, когда он пытался отправить российскому куратору новые документы.

Следствие считает, что подозреваемого завербовали через его знакомого, проживающего в России. В обмен на сотрудничество он рассчитывал получить должность в российской оккупационной администрации в случае захвата украинской территории.

Во время обыска у задержанного изъяли два мобильных телефона и компьютерную технику, которые использовались для связи с представителем российской разведки.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд отправил его под стражу без права внесения залога. В случае признания виновным ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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