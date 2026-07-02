В РФ чиновников начали обслуживать на АЗС вне очереди 1 2.07.2026, 22:39

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Топливный кризис может перерасти в политический.

На фоне топливного кризиса в ряде российских регионов автозаправочные станции начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Об этом сообщает «7×7». По данным издания, в Саратове на одной из заправок «Роснефти» топливо отпускают только спецтранспорту — автомобилям МЧС, скорой помощи и полиции, а также госслужащим. Местный канал TVSAR утверждает, что его сотрудники видели, как на АЗС заправились представитель одной из районных администраций Саратова, водители автомобилей МФЦ и «Почты России», а один из посетителей назвал пароль: «Правительство».

По информации «7×7», аналогичная практика действует и в других регионах. В Волгограде на одной из заправок «Газпрома» бензин отпускают только владельцам специальных топливных карт. Сотрудница АЗС пояснила, что такие карты оплачивают администрация, больницы и полиция. В Краснодаре на заправке «Роснефти» на улице Захарова приобрести бензин могут только государственные служащие при предъявлении удостоверения. На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом на одной из заправок «Роснефти» топливо в первую очередь отпускают автомобилям экстренных служб и чиновникам.

Приоритетное обслуживание госслужащих происходит на фоне острейшего топливного кризиса, охватившего практически всю страну. Официально лимиты на продажу топлива были введены в 40 регионах, однако, по подсчетам The Insider, ограничения затронули в 88 из 89 подконтрольных России субъектов (включая оккупированные территории Украины), а без лимитов осталась только Чукотка. В большинстве регионов запрещена продажа в канистры, а на один автомобиль отпускают от 20 до 40 литров бензина или до 80 литров дизеля.

Водители вынуждены стоять в многочасовых очередях, что на фоне инфляции, ограничений интернета и усталости от войны вызывает растущее раздражение. «Очевидно, что существует социальный кризис, связанный с топливом, и он может перерасти в политический, хотя пока серьезных последствий нет. Это усиливает чувство усталости, которое перерастает в раздражение. Но поскольку у людей нет инструментов для изменения ситуации, они только и делают, что ворчат на власти и на то, что война не заканчивается», — отметил политический аналитик Андрей Колесников

Причиной дефицита стали массированные удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Как сообщил Associated Press аналитик Energy Intelligence Лайам Пич, с марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, причём некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно: Московский НПЗ и «Нижегороднефтеоргсинтез» — по два раза, а Туапсинский НПЗ «Роснефти» — семь раз. По оценкам Energy Intelligence, к началу июня объёмы переработки нефти в России опустились до минимального уровня за 21 год — менее 4 млн баррелей в сутки, при этом простаивало около 30% мощностей. В результате, по данным Reuters, выпуск бензина упал на 25% — до 85 тыс. тонн в сутки, тогда как летнее потребление составляет 110 тыс. тонн.

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