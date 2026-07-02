«Я больше заработаю сам» 2.07.2026, 22:28

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Белорусы оценили призыв соцслужб отказаться от пенсий на время.

Белорусам предложили на время отказаться от пенсионных выплат, чтобы потом получать больше. «Зеркало» спросило у читателей, согласились бы они на такое предложение и почему. Оказалось, что многие видят в этом подвох. В комментариях даже посчитали, сколько лет надо, чтобы авантюра окупилась.

«Встает вопрос: зачем?»

Белорусам напомнили о схеме, когда можно отказаться от пенсии и продолжить трудиться на заслуженном «отдыхе» без этих выплат. Суть такова: чем дольше не получать эти выплаты, тем больше они будут в будущем.

«Бонусная программа предусматривает увеличение процента, на который повышается пенсия. Так, ее размер увеличится на 1% заработка, из которого она исчисляется, — при отказе от получения выплат на два месяца. На 6, 8, 10 и 12% такого заработка соответственно за каждый полный первый, второй, третий и четвертый годы работы. 14% — за полный пятый и каждый последующий год работы», — сообщили соцслужбы.

Но, как оказалось, среди наших читателей, которые отозвались на предложение высказаться по поводу предложения, никто не готов действовать по такой схеме.

— Мне в пенсионном фонде предлагали год назад такое счастье перед пенсией. Но если следовать логике мышления, то просто встает вопрос: зачем? Помимо того что у меня украли три года пенсии и повысили пенсионный возраст, теперь предлагают какую-то аферу, мягко говоря. Это настоящая «забота» о пенсионерах, — считает Валентин (все имена изменены).

Виктория назвала предложение очень смешной инициативой со стороны государства.

— Много моих родственников и знакомых умерло через два-три года после выхода на пенсию. А один из знакомых имел право выйти на пенсию на пять лет раньше, потому что проработал в горячем литейном цеху много лет. И он, действительно, отказался от пенсии на пять лет. Но прожил полгода после отказа, — рассуждает она. — К тому же я вижу, как шушера в погонах бежит вприпрыжку на пенсию, не достигнув и 50 лет. А какая-нибудь медсестра, которая всю жизнь делала все, чтобы люди жили дольше, может до пенсии и не дожить. Несправедливое распределение ресурсов в государстве очень бесит.

«Я больше заработаю сам»

Антон уже в возрасте, когда пенсия не за горами. Он говорит, что у него по сути три работы: ИП, подработка по совместительству и наем на полставки. По его словам, в прошлом году, как предприниматель, он заплатил в Фонд соцзащиты населения 35% от годового дохода плюс подоходный налог.

— Пенсия от государства — это как с плохой овцы хоть шерсти клок. Многие работают по серым схемам, наличка и т. п. Я больше заработаю сам, нежели какой-то процент набежит от государства, который съест инфляция, — к гадалке не ходи. Уловка от ФСЗН рассчитана на доверчивых, честных, порядочных, религиозных граждан, порой плохо соображающих. А с возрастом этот процент населения увеличивается. «Классическая» «мошенническая» разводка, но которую крышует наше бандитское недогосударство.

Марина также отмечает, что не согласилась бы на такие условия:

— До пенсии мало кто и так доживает, да и пенсии и так три рубля, чтобы еще и их терять ради одной копейки сверху. Плюс, чтобы не дать этому бандитскому режиму ни секунды лишнего вздоха. А отказ от пенсии — это именно помощь лукашизму.

«На этом можно „заработать“, только прожить нужно много»

Василий признается, что много лет как раз занимается оформлением пенсий.

— Несколько раз делал просчет, насколько выгодно отказаться. С точки зрения арифметики на этом можно «заработать». Только прожить нужно много. Там такая математика. Отказался от целой пенсии, а увеличат на процент. Получалось, что за пять лет можно деньги вернуть. Мужикам вообще смысла нет — они хоть бы до пенсии доживали. Выгодно отказаться на неделю, когда до целого года стажа не хватает нескольких дней, — рассуждает он.

Белорусы также высказываются о предложении в соцсетях. Например, один из комментаторов в TikTok обратил внимание, что такой отказ от пенсии будет окупаться много лет: «Условно, пенсия 500 рублей. В год это 4000 рублей. Если пенсия вырастет на 6%, это будет 530 рублей. Чтобы прибавка (6%) дала 4000 рублей (которые ты теряешь, не получая пенсию год), нужно 130 месяцев, то есть приблизительно 11 лет. Схему с пятью годами даже считать не хочу. Круто!»

Отметим, что он немного ошибся в расчетах. При такой сумме за год теряется 6000 рублей, а не 4000. Однако логика его посыла верна: отказ от пенсии на год окупается не быстро, на это потребуется много лет получения более высокой выплаты.

Можно представить человека, который мог выйти на пенсию в этом году, но отложил решение на год. Если он при этом имел право на среднюю пенсию по стране (в январе — апреле это 1049 рублей), то он за год потеряет более 12,5 тыс. рублей. В качестве прибавки в будущем они будут возвращаться в зависимости от сумм довольно много лет.

Вот какие еще мнения оставили комментаторы:

«А смысл? Выгоднее получать пенсию все время, чем получать пенсию чуть побольше потом. Люди не живут по 200 лет, чтобы это было выгодно».

«Специально об этом просят, чтобы за это время поднять пенсионный возраст на очередные три годка».

«Смех. Если за год в среднем добавляют 15% к пенсии (трудовой. — Прим. ред.)».

«Настолько не хватает рук. Пенсия и зарплата куда выгодней, чем отказ от пенсии».

«По сравнению с пенсионным фондом нынешним, та самая МММ — детский лепет».

«Я отработал 21 год, даже на минимальную пенсию еще не заработал, это просто смешно».

«Пенсия и так сомнительная лотерея. А тут еще и самому отказаться?»

«А еще можно работать и вообще денег не получать».

«А можно я буду получать пенсию с 55, а в 75 можете уже не платить».

«Ахахах, мне кажется, в банк положить под процент и то больше будет».

«Че за х***я, всю жизнь пахать, чтобы потом еще пахать».

«М-да… Начальник умер в 63 и один месяц… 40 лет отчисления улетели в никуда, а тут еще и отказаться предлагают. Ужас какой-то!»

«Государство не будет никогда в накладе от этой схемы, уже умные люди все посчитали. Это первое. Второе — пока это все окупится, человеку нужно до этого времени дожить».

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