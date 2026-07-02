Nokia выпустила кнопочные телефоны с поддержкой искусственного интеллекта 2.07.2026, 21:53

Фото: mt.today

Телефоны поступят в продажу в нескольких цветовых вариантах.

Компания HMD Global анонсировала на международном рынке сразу четыре новых кнопочных телефона: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition. Несмотря на классический форм-фактор, устройства получили ряд функций, характерных для современных смартфонов, включая встроенный ИИ и поддержку видеозвонков, сообщает MT.Today.

Все представленные модели оснащены мессенджером Xpress с поддержкой видеозвонков. Для этого устройства оборудованы фронтальной камерой разрешением 0,3 Мп. Также оснащены встроенным голосовым помощником на базе ИИ, который способен отвечать на входящие вызовы, управлять отдельными функциями устройства, включать фонарик и настраивать будильник.

Кроме того, новинки поддерживают набор облачных сервисов, адаптированных для кнопочных телефонов. Пользователям доступны мини-приложения с новостями, прогнозом погоды, короткими видеороликами и прочим онлайн-контентом.

Модели Nokia 215 4G 2nd Edition и Nokia 235 4G 2nd Edition получили 2,8-дюймовые экраны, тогда как Nokia 200 4G и Nokia 210 4G оснащены дисплеями диагональю 2,4 дюйма. Еще одним отличием стала основная камера: в Nokia 210 4G установлен модуль на 0,3 Мп, а Nokia 235 4G 2nd Edition — 2-мегапиксельная камера. Базовая Nokia 200 4G лишена основной камеры и встроенного фонарика.

Телефоны поступят в продажу в нескольких цветовых вариантах. Nokia 200 4G будет доступна в желтом, черном и синем исполнении, Nokia 210 4G — в белом и синем, Nokia 215 4G 2nd Edition — в черном и красном, а Nokia 235 4G 2nd Edition — в черном и голубом. Цены пока не раскрываются.

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