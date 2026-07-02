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Зеленский рассказал о последних контактах с США

  • 2.07.2026, 21:30
Зеленский рассказал о последних контактах с США
Владимир Зеленский

Президент Украины также сообщил о планах встретиться с Трампом.

Американские переговорщики поддерживали связь с Украиной в течение последних двух дней. Это дает надежду на продолжение контактов и на самом высоком уровне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Guardian.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры.

Событие произошло в течение последних двух дней, сообщил президент Украины Владимир Зеленский журналистам на месте удара РФ в Дарницком районе Киева.

Глава государства также заявил, что все еще ждет визита спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину.

Зеленский добавил, что надеется на встречу с Трампом в кулуарах саммита НАТО в турецкой Анкаре на следующей неделе.

Напомним, что важное мероприятие для поддержки Украины состоится 7-8 июля. Запланировано заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в формате рабочего ужина.

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