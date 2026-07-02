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Ученые обнаружили пользу кофе для защиты печени

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  • 2.07.2026, 21:13
Ученые обнаружили пользу кофе для защиты печени

Положительный эффект наблюдался уже при употреблении одной-двух чашек в день.

Ученые из Медицинского центра Седарс-Синай выяснили, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза печени, рака печени и смерти от осложнений заболеваний этого органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Исследование охватило 354 957 участников британского биобанка UK Biobank, у которых на момент начала наблюдений не было цирроза или рака печени. За состоянием их здоровья ученые следили в среднем на протяжении 13 лет.

Анализ показал, что у людей, выпивавших пять и более чашек кофе в день, риск развития цирроза был на 32% ниже, риск рака печени — на 47% ниже, а вероятность смерти от заболеваний печени — на 42% ниже по сравнению с теми, кто не пил кофе.

При этом положительный эффект наблюдался уже при употреблении одной-двух чашек в день, а наиболее выраженным оказался в диапазоне трех-четырех чашек. Однако авторы подчеркивают, что результаты не следует воспринимать как рекомендацию пить более пяти чашек кофе ежедневно.

Чтобы выяснить возможные механизмы этой связи, исследователи также проанализировали данные магнитно-резонансной томографии печени и результаты анализов крови. У любителей кофе оказалось меньше жира, железа, признаков фиброза и воспаления в печени. Кроме того, в этой группе были выше уровни белков, связанных со здоровой функцией органа, и ниже концентрации белков, ассоциированных с воспалением и рубцеванием тканей.

Схожие результаты наблюдались как у любителей обычного, так и у любителей кофе без кофеина. Это позволяет предположить, что защитный эффект связан не только с кофеином, но и с другими биологически активными веществами, содержащимися в напитке.

Авторы отмечают, что исследование носило наблюдательный характер и не доказывает, что именно кофе предотвращает заболевания печени. По их словам, основными мерами профилактики по-прежнему остаются поддержание здорового веса, ограничение потребления алкоголя, регулярная физическая активность и контроль уровня сахара, холестерина и артериального давления.

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