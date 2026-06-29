Си Цзиньпин подготовил Лукашенко сюрприз 13 29.06.2026, 11:10

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Си Цзиньпин

Новый торговый коридор Китая обходит Беларусь и Россию.

Китай активно инвестирует в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, который позволит доставлять грузы в Европу в обход России, Беларуси и нестабильных районов Ближнего Востока. По оценкам экспертов, этот коридор становится одним из ключевых элементов стратегии Пекина по диверсификации внешней торговли, пишет South China Morning Press (перевод — сайт Charter97.org).

Транспортный коридор проходит через Казахстан, затем пересекает Каспийское море, выходит в Азербайджан, далее следует через Грузию и Турцию в Европу. Маршрут объединяет железные дороги, автомобильные трассы и морские порты. По данным источников, путь из Китая в Европу по нему занимает всего 15–18 дней, тогда как морская перевозка обычно длится от 45 до 60 дней.

Китай уже направил около 70 млн долларов в виде грантов на развитие Бакинского морского порта и поставил оборудование еще на 2 млн долларов. Кроме того, китайские компании участвовали в строительстве нового порта Актау в Казахстане стоимостью около 300 млн долларов.

Эксперты отмечают, что пока Средний коридор уступает традиционным маршрутам по пропускной способности и стоимости перевозок. Дополнительной модернизации требуют порты, переправа через Каспий и железнодорожная инфраструктура. Тем не менее аналитики считают, что финансовые возможности и опыт Китая в реализации масштабных транспортных проектов позволяют быстро устранить эти недостатки.

Интерес Пекина к новому направлению усилился после войны России против Украины. Санкции в отношении Москвы повысили риски использования северного сухопутного маршрута через российскую территорию. Одновременно конфликты на Ближнем Востоке и угрозы пиратства у берегов Африки сделали менее предсказуемыми традиционные морские перевозки.

Специалисты также указывают, что новый маршрут открывает Китаю более удобный доступ к энергетическим ресурсам и стратегически важным полезным ископаемым Центральной Азии. Для Казахстана новый маршрут имеет особое значение, поскольку позволяет снизить зависимость экспорта нефти от российских транспортных путей.

Дополнительный импульс проекту придает Турция, стремящаяся укрепить свою роль транспортного моста между Азией и Европой. Одним из ключевых звеньев маршрута стала железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, которая с начала июня вышла на полную проектную мощность. По мнению экспертов, дальнейшие китайские инвестиции способны ускорить развитие коридора и сделать его одним из важнейших торговых маршрутов Евразии.

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