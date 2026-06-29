Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином13
- 29.06.2026, 8:03
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«Длительная командировка» началась с Китая.
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщила пресс-служба диктатора.
Центральным мероприятием поездки стала встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 29 июня.
После рабочей встречи правители продолжат общение за традиционным семейным обедом.
Командировка Лукашенко началась сразу после двух дней переговоров с Владимиром Путиным. 26 июня Лукашенко встретился с ним в формате «тет-а-тет» в его резиденции на Валдае. А на следующий день, 27 июня, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт анонсировала новые переговоры в расширенном составе. По итогам обеих встреч ни белорусская, ни российская сторона не предоставили никакой информации об их содержании или результатах.
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» анонсировал, что визит состоится в Индонезию.