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Лукашенко встретился с Си Цзиньпином

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  • 29.06.2026, 8:03
  • 9,924
Лукашенко встретился с Си Цзиньпином
архивное фото

«Длительная командировка» началась с Китая.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщила пресс-служба диктатора.

Центральным мероприятием поездки стала встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 29 июня.

После рабочей встречи правители продолжат общение за традиционным семейным обедом.

Командировка Лукашенко началась сразу после двух дней переговоров с Владимиром Путиным. 26 июня Лукашенко встретился с ним в формате «тет-а-тет» в его резиденции на Валдае. А на следующий день, 27 июня, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт анонсировала новые переговоры в расширенном составе. По итогам обеих встреч ни белорусская, ни российская сторона не предоставили никакой информации об их содержании или результатах.

Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» анонсировал, что визит состоится в Индонезию.

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