Экс-министр обороны РФ Иванов умер после встречи с другом-чекистом? 7 26.06.2026, 17:04

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Сергей Иванов

Чекист попал в больницу.

Со смертью в России экс-министра обороны Сергея Иванова, возможно, не все чисто.

Об этом сообщил влиятельный российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими спецслужбами.

По его данным, Иванов простился с жизнью после встречи со своим влиятельным другом-чекистом.

«Наши инсайдеры уверяют, что смерть странная и якобы она произошла сразу после встречи Иванова и ночных посиделок с советником-инспектором при директоре ФСБ РФ Дмитрием Шмидтом, с которым они дружили много лет. Будто и сам Шмидт после них попал в больницу», — рассказал ресурс.

Он отметил, что Иванов был единственным высокопоставленным представителем режима, которого диктатор Владимир Путин отпустил «на пенсию» без негативных последствий. Не был арестован ни один из соратников бывшего министра.

Ресурс описывает Иванова как «не особо умного» и «солдафона при Путине». По его данным, у экс-министра начались очень серьезные проблемы со здоровьем после того, как его сын утонул в ОАЭ.

«Он почти не мог ходить. Я не знаю заболевание, но точно это была не онкология. Ему на работу приходить помогали помощники. Из-за этого возникли слухи о злоупотреблении алкоголем… Он производил впечатление человека, которого мучат страшные боли и ему все было тяжело делать. Даже двигаться, поэтому Путин согласился отпустить его с должности главы АП РФ без всяких последствий. Потом, вроде, его как-то подправили, он явно чувствовал себя гораздо лучше», — рассказал канал.

Иванов — ровесник Путина, ему на момент смерти было 73 года. Он выходец из питерского КГБ, как и российский диктатор. Возглавлял Министерство обороны России в начале 2000-х, в момент аннексии Крыма занимал пост главы администрации президента РФ. В 2016-м был отправлен в отставку и больше не занимал важных должностей.

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