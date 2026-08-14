Hyundai представил свой новый роскошный электрофлагман
- 14.08.2026, 12:36
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Модель получила премиальный салон и двери в стиле Rolls-Royce.
Новый Genesis GV90 готовят к презентации. Премиальный семейный электрокроссовер от Hyundai будет отличаться роскошным салоном и мощной силовой установкой.
Электромобиль Genesis GV90 дебютирует до конца года, а пока ряд его характеристик стал известен благодаря документам министерства окружающей среды Южной Кореи. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Крупный электрокроссовер Genesis GV90 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9. Это серийная версия концепта Genesis Neolun 2024 года. Электромобиль длиной более 5 метров будет весить 3030 кг.
Шпионские фото подтверждают, что электромобиль Genesis GV90 сохраняет черты прототипа — характерный «клюв» в передней части, тонкие фары и даже задние двери, открывающиеся против направления движения (как у Rolls-Royce).
На выбор будут предложены 6- и 7-местные версии модели. Внутренняя отделка Genesis GV90 2027 будет роскошнее, а комплектация — богаче, чем у других моделей этой линейки.
В настоящее время стали известны характеристики топовой версии Genesis GV90 с полноприводной силовой установкой мощностью 657 сил и батареей полезной ёмкостью 115 кВт∙ч. Запас хода составит 481 км по южнокорейскому циклу, что соответствует примерно 580 км по циклу WLTP.