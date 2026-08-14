Hyundai представил свой новый роскошный электрофлагман 14.08.2026, 12:36

2,384

Genesis GV90 — большой премиальный электрокроссовер

Фото: carscoops.com

Модель получила премиальный салон и двери в стиле Rolls-Royce.

Новый Genesis GV90 готовят к презентации. Премиальный семейный электрокроссовер от Hyundai будет отличаться роскошным салоном и мощной силовой установкой.

Электромобиль Genesis GV90 дебютирует до конца года, а пока ряд его характеристик стал известен благодаря документам министерства окружающей среды Южной Кореи. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Genesis GV90 — большой премиальный электрокроссовер

Фото: carscoops.com

Крупный электрокроссовер Genesis GV90 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9. Это серийная версия концепта Genesis Neolun 2024 года. Электромобиль длиной более 5 метров будет весить 3030 кг.

Задние двери автомобиля открываются против направления движения

Фото: carscoops.com

Шпионские фото подтверждают, что электромобиль Genesis GV90 сохраняет черты прототипа — характерный «клюв» в передней части, тонкие фары и даже задние двери, открывающиеся против направления движения (как у Rolls-Royce).

Электрокроссовер будет оснащен двигателем мощностью 657

Фото: carscoops.com

На выбор будут предложены 6- и 7-местные версии модели. Внутренняя отделка Genesis GV90 2027 будет роскошнее, а комплектация — богаче, чем у других моделей этой линейки.

В настоящее время стали известны характеристики топовой версии Genesis GV90 с полноприводной силовой установкой мощностью 657 сил и батареей полезной ёмкостью 115 кВт∙ч. Запас хода составит 481 км по южнокорейскому циклу, что соответствует примерно 580 км по циклу WLTP.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com