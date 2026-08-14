закрыть
14 августа 2026, пятница, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Hyundai представил свой новый роскошный электрофлагман

  • 14.08.2026, 12:36
  • 2,384
Hyundai представил свой новый роскошный электрофлагман
Genesis GV90 — большой премиальный электрокроссовер
Фото: carscoops.com

Модель получила премиальный салон и двери в стиле Rolls-Royce.

Новый Genesis GV90 готовят к презентации. Премиальный семейный электрокроссовер от Hyundai будет отличаться роскошным салоном и мощной силовой установкой.

Электромобиль Genesis GV90 дебютирует до конца года, а пока ряд его характеристик стал известен благодаря документам министерства окружающей среды Южной Кореи. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Genesis GV90 — большой премиальный электрокроссовер
Фото: carscoops.com

Крупный электрокроссовер Genesis GV90 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9. Это серийная версия концепта Genesis Neolun 2024 года. Электромобиль длиной более 5 метров будет весить 3030 кг.

Задние двери автомобиля открываются против направления движения
Фото: carscoops.com

Шпионские фото подтверждают, что электромобиль Genesis GV90 сохраняет черты прототипа — характерный «клюв» в передней части, тонкие фары и даже задние двери, открывающиеся против направления движения (как у Rolls-Royce).

Электрокроссовер будет оснащен двигателем мощностью 657
Фото: carscoops.com

На выбор будут предложены 6- и 7-местные версии модели. Внутренняя отделка Genesis GV90 2027 будет роскошнее, а комплектация — богаче, чем у других моделей этой линейки.

В настоящее время стали известны характеристики топовой версии Genesis GV90 с полноприводной силовой установкой мощностью 657 сил и батареей полезной ёмкостью 115 кВт∙ч. Запас хода составит 481 км по южнокорейскому циклу, что соответствует примерно 580 км по циклу WLTP.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук
Лукашенко проиграл истории
Лукашенко проиграл истории Ирина Халип