Дугин: Не будет ни Москвы, ни Санкт-Петербурга 30 14.08.2026, 20:49

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Одиозный путинский идеолог призвал массово выселять россиян из мегаполисов.

Российских граждан следует переселять из крупных городов-миллионников в села и деревни из-за предстоящей ядерной войны с Западом. С таким предложением выступил эксцентрический философ Александр Дугин, автор концепций «солнечного Путина» и «русского мира», которого западные СМИ называли наставником российского президента.

По словам Дугина, война с западными странами «не просто вероятна, а почти неизбежна», а ее превращение в ядерную «весьма вероятно».

«Российские мегаполисы, в которых сосредоточена вся жизнь, вся промышленность, вся экономика, становятся лакомой целью для точечных ударов. (Поэтому) нужно немедленное и массовое расселение городов, особенно мегаполисов», — предлагает Дугин.

По его словам, люди, у которых есть собственная земля, «рожают несравнимо больше детей, чем в городах». «Не будет никаких крупных городов: ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни Екатеринбурга, — пронозирует Дугин. — Люди поедут на землю спокойно жить. А высокоэтажные строения можно отдать под фермы, например, для майнинга биткоинов. Там пусть живут компьютеры, пусть живут роботы».

Фигурант санкционных списков США, Евросоюза и Канады, Дугин ранее призывал относиться к работникам силовых структур (МВД, ФСБ, Росгвардии) как к «посланцам Бога», утверждал, что за россиянами следят разработанные на Западе бытовые приборы, включая кофемолки и розетки, а после ударов ракетами «Орешник» по Украине призывал всех срочно «креститься» из-за скорого конца света.

В марте 2026 года Дугин призывал усилить контроль государства за людьми, а самих людей — принять свои страдания как неизбежные. «Мы, русские, всегда страдали в истории. Такова наша судьба. Мы великий народ, и если с кем-то обошлись несправедливо, это лишь во смирение и в славу», — объяснял Дугин.

В июле Дугин предлагал мобилизовать на фронт москвичей, ведущих спокойную жизнь на Патриарших прудах, и сравнивал их с «муравьями». Россия ведет «священную народную войну» с Западом, которая может «закончиться концом человечества», утверждал Дугин.

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