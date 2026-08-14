Белорусская прокуратура взялась за «цубли» из банка приколов

Белорусская прокуратура взялась за «цубли» из банка приколов4
- 14.08.2026, 12:52
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Сувенирные деньги потребовали убрать из продажи.
Убрать из продажи сувенирные банкноты из банка приколов потребовала прокуратура Ленинского района Минска. В надзорном ведомстве заявили, что ненастоящие купюры слишком похожи на реальные белорусские рубли и часто используются злоумышленниками.
Прокуроры изучили административные дела по фактам мелких хищений и обратили внимание, что злоумышленники нередко рассчитывались в магазинах сувенирными банкнотами, номиналом «10 цублёў» и «20 цублёў», которые визуально очень похожи на подлинные рубли.
Сотрудники надзорного ведомства также выяснили, что на сувенирных «цублях» картинка пропечатана на обеих сторонах бумаги, а «габариты» банкнот почти соответствуют размерам подлинных банкнот. Это нарушает постановление Нацбанка «О требованиях к воспроизведению изображений банкнот и монет».
Прокуроры установили сайт, на котором продают сувенирные «цубли» и потребовали от руководителя площадки убрать товар из продажи.
Директор интернет-площадки спорить с сотрудниками надзорного ведомства не стал и прекратил продажу ненастоящих банкнот.