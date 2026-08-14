Названы суммы, которые заработали минское «Динамо» и «МЛ Витебск» в еврокубках-2026/27

Названы суммы, которые заработали минское «Динамо» и «МЛ Витебск» в еврокубках-2026/275
- 14.08.2026, 12:29
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Белорусские клубы завершили выступление.
Белорусские клубы завершили выступление в еврокубковом сезоне-2026/27. «МЛ Витебск» драматично уступил боснийскому «Борацу» (0:1, 2:1, по пен. 2:4), а минское «Динамо» не сумело пройти португальскую «Брагу» (0:1, 0:0), пишет «Прессбол».
За участие в Лиге чемпионов и Лиге конференций «МЛ Витебск» получит от УЕФА 1 335 000 евро призовых.
В Лиге чемпионов витебляне дважды проиграли румынской «Университате» в первом отборочном раунде (1:4 и 0:1), а в Лиге конференций обыграли черногорскую «Сутьеску» (3:0, 2:1), но затем уступили «Борацу».
Витебский клуб заработал по 175 000 евро за участие в каждой стадии, 550 000 евро — за вылет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций и 260 000 евро в качестве бонуса чемпиону страны, который не вышел в общий этап еврокубков.
Минское «Динамо» заработало 1 075 000 евро призовых.
«Бело-синие» выступали в Лиге конференций и сумели обыграть северомакедонский «Силекс» (0:1, 1:0, по пен. 6:5) и азербайджанский «Нефтчи» (4:2, 0:1), уступив «Браге».
Помимо 175 000 евро за участие в каждой стадии, минчане заработали 550 000 евро за вылет в третьем раунде квалификации Лиги конференций.