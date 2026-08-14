На границе Беларуси с ЕС образовались огромные очереди 14.08.2026, 12:09

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В Бресте выезда ждут более 800 автомобилей.

На выезд из Беларуси в страны ЕС образовались большие очереди: только в Бресте в зоне ожидания сейчас более 800 легковых автомобилей.

Время ожидания в пункте пропуска в Бресте на границе с Польшей доходит почти до двух суток, свидетельствуют данные электронной очереди. Прямо сейчас на оформление вызвали легковушку, которая зарегистрировалась в 13:00 12 августа. Сейчас в очереди в Бресте – более 800 машин.

Кроме того, там застряли 33 автобуса, сообщает Государственный пограничный комитет. В Telegram-чатах пишут, что сегодня утром границу пересек автобус, выехавший из Минска в 6:30 13 августа, то есть ждать пришлось сутки. При этом путешественники сообщают о возможности пересесть в автобусы ближе к шлагбауму.

По ту сторону границы, в Тересполе, в целом проще: около 85 машин.

В Берестовице сейчас – 120 легковых автомобилей, очереди автобусов нет. Путешественники ждут выезда со вчерашнего вечера. В обратную сторону – пусто. «Сразу заехал, одна машина стоит у поляков», – сообщил водитель, который едет в Беларусь.

В очереди в Брузгах – более 300 машин. Сейчас в пункт пропуска вызывают автомобили, зарегистрировавшиеся в четверг около 17:30. На въезд в Беларусь очереди нет.

В «Каменном Логе» на границе с Литвой скопилось почти 100 легковых автомобилей, здесь путешественникам приходится ждать чуть меньше полсуток: сейчас в пункт пропуска заезжают те, кто зарегистрировался в очереди около 1:00.

В «Беняконях» насчитали более 100 автомобилей, там ждут с 19:00 четверга.

Автобусных очередей на выезд в Литву из Беларуси нет. При этом утром в «Беняконях» произошел инцидент с автобусом «Гродно – Лида – Вильнюс». На литовской стороне несколько пассажиров закурили у терминала, таможенник забрал у них паспорта и «помурыжил часок». «Мальчики сказали, что больше так не будут, выбросили сигареты, паспорта вернули», – рассказали в Telegram-чате.

Однако на этом «приключения» не закончились: автобус с границы так и не выпустили, поскольку он был заправлен топливом под завязку:

«Водитель сказал, что через 20 минут приедет автобус с литовской стороны, чтобы забрать пассажиров. Кто-то въехал на попутной машине, остальные – пешком за шлагбаум. А говорят, пешком нельзя».

На границе с Латвией в единственном пункте пропуска «Григоровщина – Патерниеки» очередей нет, там пересекают границу по предварительной платной регистрации.

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