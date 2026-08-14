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Авиация ВСУ уничтожила пункт накопления российских военных

  • 14.08.2026, 11:47
  • 3,094
Авиация ВСУ уничтожила пункт накопления российских военных

По цели нанесли прицельный удар авиабомба

Украинская авиация нанесла удар по зданию, где оккупанты сосредотачивали личный состав на восточном направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», аэроразведка обнаружила в здании скопление небольших групп российских военных, которые укрывались в подвальных помещениях.

После получения точных координат пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины нанесли по вражеской цели прицельный удар авиабомбами. В результате удара здание было уничтожено вместе с находившимися внутри оккупантами.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале.

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