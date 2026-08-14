Авиация ВСУ уничтожила пункт накопления российских военных 14.08.2026, 11:47

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По цели нанесли прицельный удар авиабомба

Украинская авиация нанесла удар по зданию, где оккупанты сосредотачивали личный состав на восточном направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», аэроразведка обнаружила в здании скопление небольших групп российских военных, которые укрывались в подвальных помещениях.

После получения точных координат пилоты истребителей Су-27 Воздушных сил Украины нанесли по вражеской цели прицельный удар авиабомбами. В результате удара здание было уничтожено вместе с находившимися внутри оккупантами.

Кадры боевых действий украинской авиации опубликовал один из пилотов в своем Telegram-канале.

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