Литовцы отстояли холодный борщ 19 14.08.2026, 11:25

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Фото: 1000.menu

Издание The New York Times исправило рецепт на литовский.

Единство и упорство литовцев принесли плоды. Специалист по коммуникации Каролис Жукаускас сообщает о победе: The New York Times исправил рецепт холодного борща, пишет портал delfi.lt.

Эта история началась несколько лет назад, когда The New York Times в своей рубрике напечатал рецепт холодного борща, назвав его польским блюдом (Chłodnik litewski), не упомянув литовское название «шалтибарщай».

Эта ошибка вызвала возмущение литовцев в соцсетях, а Жукаускас написал в редакцию издания и автору статьи Касии Пилат письмо с требованием восстановить справедливость.

Издание долго не реагировало на замечания, но в новом номере дополнило статью важным комментарием: «Chłodnik litewski в переводе означает литовский холодный суп, который ценится в обеих странах. В Литве его называют шалтибарщай», – сказано в новом номере The New York Times.

Жукаускас порадовался, что усилия литовцев дали свои плоды, он призвал соотечественников поблагодарить редакцию издания и пригласить автора статьи на Pink Soup Festival в Вильнюс.

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