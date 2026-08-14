Украинские морпехи и десантники зачистили Толстое в Донецкой области
- 14.08.2026, 10:48
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Успешная операция началась 10 июня.
Морпехи 505-го батальона и десантники 79-й ОДШБр полностью зачистили село Толстое в Донецкой области от российских оккупантов и подняли над ним украинский флаг.
Об этом сообщили в 505-м отдельном батальоне морской пехоты.
По данным военных, операция началась 10 июня: морпехи действовали совместно с бойцами 2-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
При этом штурмовые группы поддерживали разведывательные и ударные беспилотники, которые помогали выявлять вражеские позиции и корректировать огонь. Уже 12 июня сопротивление россиян было окончательно сломлено, а населенный пункт полностью зачищен.
В 505-м батальоне подчеркнули, что возвращение украинского флага над Толстым стало результатом слаженной работы морпехов, десантников и операторов БПЛА.
«Поддерживайте Силы обороны Украины, чтобы в каждом оккупированном селе и городе снова развевался сине-желтый флаг», - призвали военные.