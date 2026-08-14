Гол Шкурина помог «Катовице» обыграть «Хапоэль» в Лиге конференций

Гол Шкурина помог «Катовице» обыграть «Хапоэль» в Лиге конференций1
- 14.08.2026, 10:53
- 1,662
На 83 минуте белорус отметился забитым мячом.
17 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Катовице» принимала «Хапоэль» из Тель-Авива.
Поединок завершился со счетом 2:1, пишет bel.football.
Нападающий Илья Шкурин («Катовице») вышел в старте и провел на поле весь матч. На 83 минуте белорус отметился забитым мячом.
Отметим, «Катовице» не смог выйти в следующий раунд Лиги конференций. В первом матче польский клуб уступил «Хапоэлю» (0:2).