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Гол Шкурина помог «Катовице» обыграть «Хапоэль» в Лиге конференций

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  • 14.08.2026, 10:53
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Гол Шкурина помог «Катовице» обыграть «Хапоэль» в Лиге конференций
Фото: Bel.football

На 83 минуте белорус отметился забитым мячом.

17 августа состоялся ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Катовице» принимала «Хапоэль» из Тель-Авива.

Поединок завершился со счетом 2:1, пишет bel.football.

Нападающий Илья Шкурин («Катовице») вышел в старте и провел на поле весь матч. На 83 минуте белорус отметился забитым мячом.

Отметим, «Катовице» не смог выйти в следующий раунд Лиги конференций. В первом матче польский клуб уступил «Хапоэлю» (0:2).

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