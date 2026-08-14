Острая нехватка бензина в Москве 41 14.08.2026, 16:35

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Водители бросают машины прямо в очередях.

В Москве и Московской области обострилась ситуация с топливом. Очереди за бензином перерастают в стычки между водителями, часть АЗС продает только дизель по завышенным ценам. Из-за очередей за бензином ввели ограничения в двух регионах.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, в ночь на 14 августа один из автомобилистов снял видео на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» по пути из Сергиева Посада в Москву. Часть автозаправок вдоль дороги закрыта, а часть отпускает только дизель.

На части заправок вдоль трассы выстроились очереди к тем АЗС, что еще работают, а цены на топливо там существенно отличаются от привычных.

«Только дизель, нету бензина. А тут конские цены: за 95-й хотят 100 рублей», - рассказывают очевидцы о ситуации на трассе М-8.

Конфликты в очередях

Ситуация на заправках все больше напоминает панику. По словам очевидцев, водители, часами простаивающие в очереди, порой просто отказываются от попыток заправиться.

«Люди уже от безысходности бросают машины [в очередях], ну, нет бензина. Нигде не в городе», - рассказал очевидец, снявший видео ночью 14 августа возле Савеловского вокзала в Москве.

Нервозность среди водителей вылилась и в прямые стычки прямо на заправках.

«Все час минимум стояли вдоль дороги. А он заехал на колонку с обратной стороны, развернулся и встал вторым!» - возмущается один из московских автомобилистов на кадрах, снятых той же ночью.

Кризис охватывает десятки регионов

Проблемы с топливом в Москве и области - не единичный случай. По данным Astra, очереди и ограничения продажи бензина после новой волны атак украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам зафиксированы как минимум в 12 регионах России, включая Краснодарский и Приморский края, а также Воронежскую, Ростовскую, Рязанскую и Саратовскую области.

В двух регионах власти уже ввели прямые ограничения на заправку. В Оренбургской и Липецкой областях с 13 августа действует система «чет-нечет»: машины с нечетной первой цифрой номера заправляются в один день, с четной - в другой.

Самые долгие очереди фиксируют в Сочи, где дефицит топлива длится уже четвертые сутки. Мэрия города направила на автозаправочные станции волонтеров, а в очередях появились перекупщики, продающие место ближе к колонке.

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