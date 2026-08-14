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Грузинские врачи рассказали о состоянии белорусов, попавших в аварию

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  • 14.08.2026, 9:25
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Грузинские врачи рассказали о состоянии белорусов, попавших в аварию

В реанимации остаются двое из пятнадцати пациентов.

Ни у кого из белорусов, выживших в аварии в Грузии, нет нарушений жизненно важных показателей. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Батумской республиканской больницы Георгий Кикабидзе.

Состояние одного ребенка сначала оценивали как тяжелое. У него диагностировали эпидуральное кровоизлияние в мозг и экстренно перевели в реанимацию.

«Сейчас наблюдение за его состоянием ведется в динамике. К счастью, хирургического вмешательства не потребовалось. Сегодня состояние всех пациентов остается стабильным», — сообщил Кикабидзе.

В реанимации остаются двое из пятнадцати пациентов, но угрозы их жизни нет.

Смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии случилась накануне. Их микроавтобус на повороте дороги упал в обрыв. Погибли четыре человека, 15 с травмами были госпитализированы.

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