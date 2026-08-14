«Это пятиэтажка, которая летает» 14.08.2026, 9:16

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Истории белорусов, которые зарабатывают на фестивалях.

Игорь приезжает с целым бараном и гигантскими сковородами, Руслан привозит воздушный шар размером с пятиэтажку, а Яна целую неделю после работы делает свечи, чтобы успеть к празднику. Для них любой фестиваль — это не только праздник для гостей, но и выездная работа с ранним подъемом, расходами, командой и риском остаться без выручки. Мы поговорили с участниками больших мероприятий о том, сколько стоит такой выезд, как они выбирают фестивали и почему иногда один дождь или плохая погода могут изменить все планы, — об этом говорится в спецпроекте Onlíner.

«Это пятиэтажка, которая летает»

Руслан Швадович занимается воздухоплаванием уже 14 лет. Сначала это было увлечение — он летал как любитель, не зарабатывая на этом. Но четыре года назад вместе с партнером из Витебска решил превратить хобби в бизнес. По сути, полноценный авиаперевозчик, только вместо самолетов — тепловые аэростаты.

Чтобы работать в этой сфере, нужно получить статус эксплуатанта — специальный сертификат, который подтверждает соответствие требованиям авиационного законодательства. Аэростат нельзя просто использовать из года в год: оборудование проходит регулярное техническое обслуживание, а пилоты — обучение и проверки.

— Мы такая же авиакомпания, как и любая другая, только у «Белавиа» большие самолеты, а у нас аэростаты. Мы тоже соблюдаем авиационные правила, у нас есть летный состав, технический персонал, требования по безопасности и обслуживанию, — рассказывает Руслан.

В воздухоплавание он пришел случайно. Работая офисным сотрудником, попал в команду, которую компания собрала после покупки аэростата для рекламных полетов. Сначала это было просто новое увлечение, но после первого полета он решил продолжить — и спустя годы превратил хобби в бизнес.

При этом Руслан отмечает: попасть в эту сферу случайно практически невозможно, да и стоимость аэростатов — сотни тысяч рублей.

— Просто так с улицы — «О, шары летают, хочу тоже зарабатывать» — это не работает. Здесь очень много специфики. Это авиация, а в авиацию просто так не приходят. Полеты на аэростатах как бизнес — это в принципе достаточно молодое направление в нашей стране.

Сейчас Руслан организует полеты в Минском районе, а его партнер из Витебска — в своем регионе. При этом команда может привезти аэростаты практически в любую точку Беларуси, если позволяют условия для полетов, — этим и пользуются организаторы крупных фестивалей.

Раньше Руслан ездил на воздухоплавательные фестивали для себя в качестве участника — теперь приезжает на развлекательные мероприятия уже с бизнесом: привозит аэростаты, которые становятся частью программы для гостей. В год у команды обычно около пяти крупных фестивалей — в разные годы это были Viva Braslav, Лидский мотофестиваль Wostrau и другие, в следующем году ребята хотят попробовать поработать на Lidbeer.

Для фестивальных полетов важно количество людей. Если на площадке мало посетителей, шар просто будет простаивать бо́льшую часть времени.

— Нам нужен постоянный поток. Когда пришло несколько человек, мы их подняли — и дальше стоим ждем следующих, а оборудование все равно работает. Поэтому на небольшие мероприятия ездить не всегда выгодно, — объясняет Руслан.

Особенность работы на фестивалях в том, что аэростат не отправляется в полноценный полет, а делает привязные подъемы: аэростат остается закрепленным специальными тросами, а гости на несколько минут поднимаются вверх, чтобы посмотреть на мероприятие с высоты около 30—40 метров.

За час большой аэростат может поднять около 50—60 человек, стоимость одного подъема для человека будет в районе 90 рублей. Для сравнения: обычный свободный полет стоит около 450 рублей с человека, но за раз шар может взять, например, 8 пассажиров.

Фестивальный формат сильнее нагружает оборудование: из-за постоянных подъемов и спусков оно изнашивается быстрее, чем во время обычных полетов.

При этом важно не только количество людей на площадке, но и условия, в которых проходит мероприятие. Главный фактор здесь — погода. Для воздушных шаров она должна быть почти идеальной, без ветра и осадков.

Есть у такого бизнеса и ограничения по времени: аэростаты работают только утром после рассвета (примерно первые три часа) и вечером (не раньше чем за два часа до захода солнца). Днем из-за нагрева земли в атмосфере появляются сильные восходящие потоки, из-за которых управлять шаром становится небезопасно.

— Многие думают: вот мы поставим шар на фестивале днем, чтобы люди посмотрели или поднялись. Но так не получится, есть ограничения по времени.

Поэтому даже заранее запланированный фестиваль может в последний момент остаться без полетов.

— Если нет погоды, нет полета. Мероприятие может планироваться за полгода или год, но только за сутки мы уже понимаем, сможем работать или нет.

Конечно, бывают сомнения. Если ехать недалеко или организаторы говорят: «Ребята, приезжайте, мы в любом случае компенсируем дорогу», — тогда риски меньше. Но за мою практику не было такого, чтобы мы приехали и совсем ничего не сделали. Обычно хотя бы один-два подъема, какие-то минимальные полеты, но проходят.

Для привязных подъемов, которые обычно делают на фестивалях, нужна свободная территория примерно 50 на 50 метров — без деревьев, проводов и других препятствий. Если мероприятие проходит в городе, дополнительно нужны разрешения местных властей и заявка на использование воздушного пространства.

Кроме этого, для каждого шара нужны пилот и команда сопровождения, автомобиль с прицепом, оборудование, а также разрешения местных властей и МВД.

Сам Руслан считает, что фестивали для такого бизнеса — это скорее инвестиция в узнаваемость, чем способ заработать здесь и сейчас. После таких мероприятий многие впервые узнают, что в Беларуси вообще есть возможность полетать на воздушном шаре.

— Если сравнивать с обычными днями, я бы не сказал, что на фестивалях есть какой-то большой выигрыш в финансах. Здесь больше про популяризацию воздухоплавания, рекламу и поиск будущих клиентов.

На картинке это просто шар, а в реальности это огромная конструкция — примерно пятиэтажка, которая наполняется воздухом и потом летает. Люди видят это и начинают интересоваться. Без фестивалей нам было бы сложнее продвигать воздухоплавание. Реклама в интернете работает, но когда человек видит шар своими глазами — это совсем другие впечатления.

— Чего сейчас не хватает белорусским фестивалям?

— Наверное, отдельного фестиваля воздухоплавания. В Беларуси уже был такой формат: в 2015 году на фестивале авиаспорта «70 лет мирного неба» над Минском летали десятки шаров — это было очень зрелищно. Но такой формат больше про картинку для зрителей: люди смотрят, фотографируются, а не катаются на шарах. Поэтому организовать и окупить такое мероприятие сложнее: нужен спонсор, который поможет с расходами на размещение команд, питание и газ для аэростатов.

При этом технически, говорит Руслан, провести такой фестиваль в Беларуси вполне возможно: команда знает, как организовать полеты, а пилоты из соседних стран готовы приехать.

«Беру целого барана и гигантские сковороды»

Предприниматель из Гродно Игорь Довгун в общепите уже 34 года. Начинал еще в девяностых: после института вместе с одногруппником решил открыть свое дело. Тогда конкуренции практически не было, но всему приходилось учиться самостоятельно.

Сначала работали в формате прицепа и выездной торговли, потом постепенно появились кафе в Гродно. Сегодня у предпринимателя несколько точек в облцентре.

Со временем к стационарным точкам добавилось еще одно направление — выездная торговля на больших мероприятиях. На фестивали команда Игоря ездит уже много лет, а одним из постоянных событий для нее стал Lidbeer.

Туда предприниматель не просто приезжает с палаткой и едой, а старается сделать вокруг точки настоящее шоу. Главная фишка — баран на вертеле. Его готовят целиком прямо на глазах у гостей.

— Мне интересно делать людям праздник, — предприниматель объясняет, почему продолжает ездить на фестивали даже после десятков лет в бизнесе.

По его словам, на таких мероприятиях важно не только накормить людей, но и привлечь внимание. Сегодня конкуренция среди участников высокая, поэтому выделиться одной хорошей едой уже сложно. Тем более на фестивали обычно съезжается общепит со всей страны.

— Ты должен дать какую-то свою изюминку. Я всегда старался быть на полшага впереди своих конкурентов, но сегодня это очень сложно.

На большие фестивали предприниматель берет с собой до 10—15 человек: нужно не только готовить еду, но и собрать точку и подготовиться к началу работы.

— Выезжаем в четыре утра, чтобы быть там около шести. Пока все соберешь, расставишь, проходит часа два-три.

Бюджет выезда на фестиваль каждый раз свой: многое зависит от формата мероприятия и количества людей. Но в первую очередь всегда приходится учитывать расходы на команду и рассчитывать объемы продуктов. За годы работы у команды появился опыт: примерно понятно, сколько нужно шашлыка, картошки или других блюд. Но каждый фестиваль все равно отличается.

— Мы примерно каждый раз сейчас записываем: в таком-то году 9 мая ушло столько-то. Но не всегда получается именно так, как ты хотел, — говорит предприниматель.

Для фестивалей лучше подходят блюда, которые удобно готовить на большой поток людей: например, часто делают шашлык, ребра, куриные ножки и крылья, картошку, бигос (это блюдо когда-то переняли у поляков, когда изучали их опыт проведения праздников). А вот плов на массовых выездах стараются не готовить, ведь в последние годы он есть буквально у всех.

Однако на фестивалях важна не только сама еда — многое зависит от того, готовы ли посетители покупать ее на месте. Игорь считает, что во время праздника люди относятся к таким тратам проще. Когда предприниматель только начинал развивать этот формат, он изучал опыт соседних стран. Например, говорит, что в Польше посетители фестивалей часто приходят со своими контейнерами с едой и напитками.

— У них там всякие пластиковые коробочки: возьмут с собой, пиво купят — и все. А у нас не принято приходить со своей едой. Когда все красиво преподнесено, когда настроение, праздник, то люди тратят.

Средний чек зависит от возможностей конкретного посетителя. Но в среднем, по оценке Игоря, человек готов оставить на фестивале около 30—40 рублей.

При этом предприниматель говорит, что старается не завышать цены на выездах. Например, шашлык у его команды стоит около 7 рублей за 100 граммов.

— У нас демократические цены, это не Минск. Выпить бокал-два пива и купить шашлыка любой может без проблем.

При этом каждый фестиваль — это определенный риск. Если погода подводит или людей оказывается меньше, чем ожидалось, выручка может оказаться совсем не такой, на какую рассчитывали.

— Бывало, работаешь весь день, но возвращаешься домой без настроения: думал, будет больше людей.

Самыми удачными с точки зрения выручки Игорь называет мероприятия с известными хедлайнерами.

— Надо людей заинтересовать, чтобы они шли не просто на праздник, а на какого-то исполнителя. Когда приезжают известные артисты, тогда люди идут.

— Вспомните самый успешный фестиваль?

— Если говорить именно про наш опыт, то это Lidbeer, когда приезжала группа «Ленинград». Еще отмечу «Фестиваль национальных культур». Если бы не было этих мероприятий, конечно, многое бы потеряли. И заработать можно, и рекламу какую-то снять, и себя показать — это однозначно.

«Дождь может оставить без выручки»

Идея делать свои свечи появилась у Яны совершенно спонтанно. Однажды она увидела рекламу вощины — листов из пчелиного воска, из которых можно самостоятельно скручивать свечи. До этого свечи она только покупала для себя: ей нравилось зажигать их дома для уюта.

— Я подумала, что было бы интересно попробовать сделать что-то для себя. Это было перед Новым годом, я заказала вощину, сделала свечи и подарила их на «Тайного Санту» на работе. Мне понравились и сам процесс, и результат, — вспоминает Яна.

После этого она решила проверить, будут ли такие свечи интересны другим. Сначала показывала их знакомым, потом завела страницу в Instagram и постепенно начала принимать первые заказы.

Первые полгода мастер работала только с вощиной, а затем начала расширять ассортимент: делать свечи в баночках, фигурные варианты, подарочные наборы. Училась на курсах и перенимала опыт других мастеров.

Девушка занимается свечами около трех с половиной лет. Пока они остаются дополнительным заработком, но именно ярмарки и фестивали стали одним из способов развивать это направление.

Впервые Яна начала участвовать в мероприятиях еще на этапе перехода от ремесленной деятельности к налогу на профессиональный доход. Тогда ярмарки были частью процесса оценки для мастеров. Позже девушка поняла, что такой формат ей подходит.

— Никакой экран не передаст запах свечи. В соцсетях можно красиво показать товар, но лично рассказать о нем, дать человеку подержать свечу, выбрать аромат — это совсем другое.

Сейчас Яна ездит не только на минские мероприятия. Вместе с другими ремесленниками она участвует в фестивалях в разных городах — например, в «Празднике цветов» в Несвиже, на Дне города в Солигорске, планирует поехать на фестиваль в Глуске.

Выбирая мероприятие, девушка смотрит сразу на несколько факторов: стоимость участия, аудиторию, формат и есть ли у нее время, чтобы совместить это с основной работой.

— В основном мероприятия платные. Если это День города в регионе, цена обычно ниже, а более крупные фестивали стоят дороже. В среднем участие может стоить от 60 до 130—140 рублей за день, но бывает и больше. Кроме стоимости участия, конечно, оцениваю, насколько уместными там будут свечи. И, разумеется, интересно ли мне самой это мероприятие настолько, чтобы провести там весь день.

Перед фестивалями Яна обычно готовится около полутора-двух недель: анализирует прошлый опыт, смотрит, какие товары пользовались спросом, и дополняет ассортимент. При этом считает не количество свечей, а их общую стоимость. Если есть только несколько свечей одного аромата или цвета, Яна старается сделать больше вариантов, чтобы у покупателей был выбор.

— Если я понимаю, что мои затраты на мероприятие будут около 200 рублей, я смотрю, есть ли у меня товара примерно на 2000. Тогда можно ехать.

Но даже хорошая подготовка не гарантирует успеха. По словам Яны, ярмарки — это всегда немного лотерея, в том числе из-за погоды. А иногда не хватает рекламы предстоящего маркета ремесленников — люди не знают и просто проходят мимо.

— Бывали ситуации, когда приезжаешь, и начинается дождь. А свечи — не тот товар, который может спокойно стоять под водой. Иногда приходится закрывать стол и просто ждать окончания мероприятия — бывает такое, что по условиям участия нельзя уехать раньше.

Несмотря на такие случаи, от ярмарок Яна не отказывается — чтобы найти новую аудиторию, которая не сидит в соцсетях.

— Мне нравится атмосфера. Ты можешь поговорить с людьми, показать свой товар, рассказать историю. Иногда человек вообще не планировал покупать свечи, но увидел что-то конкретное, ему понравилось — и он уходит довольный.

Особенно хорошо такой формат работает с туристами. На фестивалях в исторических местах они часто покупают небольшие вещи в подарок, а на такую аудиторию сложно выйти через интернет: туристы в другом городе будут покупать что-то на ярмарках, а не онлайн.

Свечи для этого подходят: они не портятся, их легко перевозить, а часть продукции Яна сразу делает в коробках, чтобы покупателям было удобно забрать их с собой.

Ярмарки чаще работают именно на покупки здесь и сейчас: люди приходят, знакомятся с ароматами и выбирают готовый вариант на месте. Но бывает и так, что сначала посетитель присматривается, а уже позже возвращается с заказом. Один из таких случаев у Яны был с семейным очагом — набором свечей для свадьбы.

— Пара пришла на ярмарку выбрать цвет свечей. Потом я сделала им набор, они купили, а позже стали возвращаться уже как постоянные клиенты.

Самыми удачными для себя в плане продаж Яна называет несколько мероприятий: фестиваль в Несвиже, День города в Солигорске и предновогодние ярмарки в торговых центрах. При этом многое зависит от формата события. Например, на музыкальные фестивали чаще приходят творческие люди, которые готовы покупать необычные вещи.

— Когда человек идет на праздник, он настроен на эмоции. Ему хочется чего-то красивого, необычного. Но если он уже заплатил за вход и потратился на еду, иногда выбирает более бюджетные варианты.

Поэтому средний чек на одних мероприятиях может составлять около 10 рублей, а на других — 50 и выше.

Главный совет Яны для начинающих ремесленников и самозанятых — пробовать разные форматы.

— Не стоит думать, что если первое или второе мероприятие прошло неудачно, значит, ничего не получится. Иногда нужно просто найти свое место, правильно поставить товар, по-другому показать его. Очень многое зависит от того, как ты себя презентуешь.

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