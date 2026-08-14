Медведев резко занервничал из-за молодых россиян, выступивших против войны в Украине 23 14.08.2026, 8:28

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Экс-президент РФ разразился оскорблениями.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны-агрессора Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой молодых россиян, которые выступают против войны России против Украины. Об этом информирует 14 августа Dialog.UA со ссылкой на недавнее заявление Медведева.

По его словам, часть молодежи якобы не осознает своих действий, подвергается чужому влиянию или пытается выделиться среди сверстников. Их антивоенные настроения он назвал результатом «глупости и неосознанности».

Критиков российской власти Медведев также назвал людьми с «искривленными мозгами». При этом он признал необходимость интенсификации так называемой «патриотической работы» среди молодежи.

По его словам, российские власти должны активнее использовать примеры участников войны против Украины для идеологического воздействия на молодое поколение.

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