В Латвии истребители НАТО сбили дрон, который вторгся в воздушное пространство страны 11 14.08.2026, 8:30

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Реакция вооруженных сил страны была немедленной.

Сегодня утром в пятницу, 14 августа, на территорию Латвии залетел неизвестный дрон. Вскоре после инцидента беспилотник был сбит.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост латвийской армии в соцсети Х.

Примерно в 04:09 вооруженные силы страны предупредили латвийцев, что в муниципалитетах Аугшдаугава, Прейли, Резекне и Балви объявлена воздушная угроза.

«Сообщаем, что в воздушном пространстве Латвии существует воздушная угроза. Немедленно укройтесь в помещении и соблюдайте правило двух стен. Следите за официальными сообщениями», - говорилось в публикации.

Примерно через полчаса в армии Латвии заявили, что угроза прекращена. Вражеский беспилотник был сбит авиацией НАТО.

«Сообщаем вам, что угроза в воздушном пространстве устранена. Истребители союзников успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство», - заявили в армии, добавив, что дополнительная информация будет опубликована у них в соцсетях.

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