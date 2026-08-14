Как Кремль зажжет Россию: Z-блогер описал сценарий краха 6 14.08.2026, 8:12

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Ситуация в РФ вступает в бурную фазу.

Осенью сразу после выборов в России пройдет новая волна мобилизации. И это событие может запустить необратимые процессы, после которых РФ уже не будет прежней.

Об этом в своем блоге написал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Он отметил, что, согласно слухам, Кремль проведет мобилизацию без какого-либо объявления в два этапа.

Первый в конце октября - начале ноября, второй - уже весной. Задача - около 500 тыс. новобранцев. Власть не будет трогать Москву, Петербург, а также национальные автономии, которые этой войны «не понимают» и могут взбунтоваться.

«Это виток системного кризиса. Ибо для обеспечения такой операции (а она совпадает по времени с пиком проблем с доходами бюджета и горючим) придется идти на крайне болезненные экономические меры. Да и возникнет сильнейшая неприязнь регионов к Московской агломерации, Питеру и автономным республикам. Что в чем-то воспроизведет атмосферу в Союзе в 1990-1991 годах. Возможны опасные напряжения и в войсках», - написал Калашников.

Он усомнился в том, что новая мобилизация поможет России выиграть войну. «Современные войны массой пехоты не выигрываются... Иначе молодчики «Мадяра» получат обильную добычу. Помните планы врага насчет истребления пехоты дронами? Чтоб до 50 тыс. ежемесячно? В общем, в опасную пору вступаем. В бурную», - констатировал Z-блогер.

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