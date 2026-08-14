В Японии 118-летнюю тюрьму превратили в роскошную гостиницу 2 14.08.2026, 7:45

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Отель успел завоевать популярность среди иностранных туристов и ценителей истории.

В японском городе Нара в начале лета состоялось официальное открытие необычного роскошного отеля Hoshinoya Nara Prison Hotel, расположенного в здании бывшей тюрьмы, построенной в 1908 году. Уникальный комплекс на 48 номеров управляется известной сетью Hoshino Resorts и уже успел завоевать популярность среди иностранных туристов и ценителей истории, пишет OBOZ.UA.

Главной целью масштабной реставрации стало превращение региона из места для однодневных экскурсий в полноценный центр длительного отдыха, говорится на (сайте https://hoshinoresorts.com/en/hotels/hoshinoyanarakangoku/) заведения. Стоимость проживания в этом необычном месте начинается от $245 за ночь в зависимости от сезона.

Архитектурная концепция комплекса имеет радиальную форму: пять отдельных корпусов с номерами расходятся в виде звезды от центрального наблюдательного пункта. Весь гостиничный комплекс занимает территорию площадью 25 акров и дополнительно включает Музей тюрьмы Нара.

Чтобы создать комфортабельные номера для гостей, инженерам пришлось объединить между собой несколько бывших тюремных камер. Постояльцам предлагают три типа апартаментов, самым роскошным из которых является номер 11-Cell Deluxe, имеющий собственную гостиную и гардеробную зону.

Сохранение исторической аутентичности

Самым большим вызовом в ходе почти семилетней реконструкции стало сохранение оригинальных элементов здания без ущерба для высокого уровня комфорта. В интерьерах сохранили аутентичную кирпичную кладку ручной работы, декоративную лепнину на потолке и железные усилительные балки под верхним освещением.

В коридорах отеля до сих пор можно увидеть:

оригинальные зеленые деревянные двери камер с окошками для наблюдения;

сохранившиеся вентиляционные люки и историческую нумерацию номеров;

центральную смотровую башню, с которой охранники раньше контролировали все пять корпусов одновременно.

Где находится отель Hoshinoya Nara Prison

Hoshinoya Nara Prison расположен в Японии, в историческом городе Нара (префектура Нара, регион Кансай), недалеко от Осаки и Киото. Адрес: 18 Hannyajicho, Nara-shi, Nara-ken, 630-8102, Япония.

История тюрьмы Нара

Построенное в эпоху Мэйдзи, это здание является одной из первых пяти тюрем западного типа в стране и с 2017 года имеет статус объекта культурного наследия Японии. С 1946 года учреждение функционировало как тюрьма для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 26 лет, где заключенных обучали ремеслам, в частности изготовлению номерных знаков и парикмахерскому делу.

Помимо богатой истории, объект имеет и современную культурную ценность – именно здесь снимали два эпизода второго сезона популярного японского сериала от Netflix «Алиса в Пограничье» (Alice in Borderland), где, согласно сюжету, один из главных героев пытался вырваться из ловушки в стенах пенитенциарного учреждения.

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