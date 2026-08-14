Польша все-таки передаст Украине свои истребители МиГ-29 7 14.08.2026, 7:40

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Взамен она получит «дроновые ноу-хау».

Варшава и Киев завершают переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29 . Взамен Польша должна получить украинские технологии и большое количество различных беспилотников.

Ожидается, что переговоры между Киевом и Варшавой принесут результаты уже в ближайшие недели, и в Украину будут отправлены старые польские МиГ-29. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

Кроме того, в ближайшие недели украинские дроны должны быть отправлены в Польшу.

Министерство обороны Польши сообщило, что переговоры по этому вопросу ускорились, когда главой Службы внешней разведки Украины стал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Именно он с самого начала полномасштабной российско-украинской войны занимается «самыми деликатными вопросами», связанными с переговорами с российской и американской сторонами.

Издание сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Умерову вести переговоры по соглашениям о беспилотниках.

«Польша воспринимает это изменение положительно, но без излишнего доверия», — говорится в публикации.

Польская сторона опасается, что, несмотря на договоренности о передаче дронов, украинские компании могут оказаться в чрезвычайной ситуации из-за войны с Россией и в последний момент отказаться передать беспилотники.

До этого заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая ответила на вопрос, передаст ли Варшава Киеву ракеты-перехватчики Patriot. На это она ответила, что этот вопрос будет решаться «на самом высоком уровне». Неофициальные источники сообщают, что Польша может передать Украине несколько ракет.

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