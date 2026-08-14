Forbes: Это колоссальный удар по Wildberries

Forbes: Это колоссальный удар по Wildberries5
- 14.08.2026, 7:15
- 5,616
Убытки могут достигать суммы в $10 миллиардов.
По оценке Forbes, совокупные потери российского маркетплейса Wildberries и его продавцов после атак Украины на складские комплексы предварительно составляют от 600 до 800 млрд рублей — это примерно 7,5–9,5 млрд долларов. В эту цифру входят как расходы на восстановление самой инфраструктуры компании, так и убытки селлеров, чей товар был уничтожен огнём.
Аналитик Data Insight Сергей Семко подсчитал, что только восстановление складов и логистических мощностей обойдётся в 147–223 млрд рублей, а если понадобится полный снос повреждённых объектов и рекультивация земли под ними — сумма может вырасти до 169–279 млрд рублей.
Чтобы представить масштаб потерь, эксперты сравнивают их с рыночной капитализацией крупных мировых компаний и промышленных корпораций: на такие деньги можно было бы построить порядка 50–70 крупных современных логистических комплексов уровня тех, что использует Wildberries. По объёму это сопоставимо с несколькими годами чистой выручки самой компании или годовым бюджетом небольшого европейского государства.
Сама компания пока не завершила инвентаризацию на пострадавших объектах. При этом оценки по продавцам расходятся в сторону ещё большего пессимизма: глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева считает, что с учётом упущенной выгоды убытки селлеров могут достигать 600–700 млрд рублей, а себестоимость непосредственно сгоревшего товара она оценивает в 200–300 млрд рублей. По её данным, у части продавцов огонь уничтожил до 95% товарных запасов.
Внятного публичного плана поддержки со стороны российских властей пока нет. Ещё 30 июля вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам — Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку — подготовить меры помощи пострадавшему бизнесу и отчитаться перед правительством к 10 августа. Срок истёк, но конкретных решений не объявлено.
Аналитики отмечают, что для России это перестаёт быть проблемой одной компании: ущерб такого масштаба бьёт по малому и среднему бизнесу, банковскому кредитованию, розничной торговле и инфляции в целом. Если государство решит поддержать продавцов, расходы в конечном счёте лягут на всех россиян — через банковскую систему, бюджет и рост цен. Если помощи не будет, рынок может столкнуться с волной банкротств.