Forbes: Это колоссальный удар по Wildberries 5 14.08.2026, 7:15

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Коллаж: fakt.pl

Убытки могут достигать суммы в $10 миллиардов.

По оценке Forbes, совокупные потери российского маркетплейса Wildberries и его продавцов после атак Украины на складские комплексы предварительно составляют от 600 до 800 млрд рублей — это примерно 7,5–9,5 млрд долларов. В эту цифру входят как расходы на восстановление самой инфраструктуры компании, так и убытки селлеров, чей товар был уничтожен огнём.

Аналитик Data Insight Сергей Семко подсчитал, что только восстановление складов и логистических мощностей обойдётся в 147–223 млрд рублей, а если понадобится полный снос повреждённых объектов и рекультивация земли под ними — сумма может вырасти до 169–279 млрд рублей.

Чтобы представить масштаб потерь, эксперты сравнивают их с рыночной капитализацией крупных мировых компаний и промышленных корпораций: на такие деньги можно было бы построить порядка 50–70 крупных современных логистических комплексов уровня тех, что использует Wildberries. По объёму это сопоставимо с несколькими годами чистой выручки самой компании или годовым бюджетом небольшого европейского государства.

Сама компания пока не завершила инвентаризацию на пострадавших объектах. При этом оценки по продавцам расходятся в сторону ещё большего пессимизма: глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева считает, что с учётом упущенной выгоды убытки селлеров могут достигать 600–700 млрд рублей, а себестоимость непосредственно сгоревшего товара она оценивает в 200–300 млрд рублей. По её данным, у части продавцов огонь уничтожил до 95% товарных запасов.

Внятного публичного плана поддержки со стороны российских властей пока нет. Ещё 30 июля вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам — Минэкономразвития, Минфину, ФНС и Центробанку — подготовить меры помощи пострадавшему бизнесу и отчитаться перед правительством к 10 августа. Срок истёк, но конкретных решений не объявлено.

Аналитики отмечают, что для России это перестаёт быть проблемой одной компании: ущерб такого масштаба бьёт по малому и среднему бизнесу, банковскому кредитованию, розничной торговле и инфляции в целом. Если государство решит поддержать продавцов, расходы в конечном счёте лягут на всех россиян — через банковскую систему, бюджет и рост цен. Если помощи не будет, рынок может столкнуться с волной банкротств.

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