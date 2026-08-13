С белорусских гонщиков сняты все ограничения

С белорусских гонщиков сняты все ограничения11
- 13.08.2026, 23:59
- 6,064
Также отменены санкции против российских спортсменов.
Всемирный совет по автоспорту FIA принял решение об отмене любых ограничений в отношении гонщиков из России или Беларуси.
Отныне спортсмены из этих стран смогут участвовать в международных соревнованиях под собственными флагами, а также с использованием гимнов. Об этом сообщила пресс-служба FIA.
Ограничения были сняты и в отношении любых официальных лиц, которые теперь смогут возвращаться под своими флагами.
До этого спортсмены из России и Беларуси были вынуждены подписать обязательство о нейтралитете — эта норма также была отменена.
Кроме того, в период действия ограничений спортсмены из РФ и Беларуси часто выступали под флагами других государств.