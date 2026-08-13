С белорусских гонщиков сняты все ограничения 11 13.08.2026, 23:59

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Также отменены санкции против российских спортсменов.

Всемирный совет по автоспорту FIA принял решение об отмене любых ограничений в отношении гонщиков из России или Беларуси.

Отныне спортсмены из этих стран смогут участвовать в международных соревнованиях под собственными флагами, а также с использованием гимнов. Об этом сообщила пресс-служба FIA.

Ограничения были сняты и в отношении любых официальных лиц, которые теперь смогут возвращаться под своими флагами.

До этого спортсмены из России и Беларуси были вынуждены подписать обязательство о нейтралитете — эта норма также была отменена.

Кроме того, в период действия ограничений спортсмены из РФ и Беларуси часто выступали под флагами других государств.

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