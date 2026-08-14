Москва и Ленинградская область под ударом дронов: в порту Усть-Луга пожар 13 14.08.2026, 9:33

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БПЛА массированно атаковали столицу РФ.

В ночь на 14 августа и утром этого дня Москва и Ленинградская область подверглись атаке дронов. В результате обстрелов зафиксировано повреждения и пожар в районе одного из портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Мер Москвы Сергей Собянин у себя в соцсетях писал, что атака дронов была еще с 23:44, и тогда ПВО якобы сбила два беспилотника, летевших на столицу РФ.

Уже утром почти в 6 часов, Собянин написал, что было сбито еще 10 дронов. Однако в этом посте не указывалось, что это были дроны, летевшие на Москву. Та есть не исключено, что эти беспилотники долетели до города.

Также ночью под атакой оказался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Судя по его посту, атака на регион началась в 02:53. К утру в 06:21 было сбито уже якобы 51 беспилотник.

«Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга... В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту», - говорилось в публикациях.

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