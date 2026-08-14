Трамп ищет нового спикера Белого дома 11 14.08.2026, 7:53

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Журналисты Politico узнали имена претендентов.

Президент США Дональд Трамп сутками ранее заявил, что вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уйдет со своей должности. При этом список потенциальных кандидатов на пост хлынул потоком.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Трамп может выбрать на эту должность кого-то из журналистов или своих приближенных.

В частности, один из источников сказал, что Трампу предложили назначить Монику Кроули, которая является главой протокольной службы и имеет опытную консервативную медийную личность. Другой человек предложил комментатора CNN Скотта Дженнингса, бывшего пресс-секретаря предвыборного штаба Трампа Джейсона Миллера и бывшего советника Трампа Алину Хаббу.

Еще одним потенциальным кандидатом может стать Анна Келли, одна из заместителей Ливитт, которая взяла на себя широкий круг обязанностей в пресс-службе Белого дома и несколько раз появлялась на крупных телеканалах.

Еще ряд людей предлагали кандидатуру Кэти Миллер, бывшую чиновницу администрации и жену заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера. Но человек, близкий к Белому дому, быстро развеял эти ожидания, прямо заявив: «Этого не будет».

Второй источник, близкий к администрации, назвал уход Ливитт «незапланированным», добавив такую вещь:

«Это чрезвычайно важная работа для Дональда Трампа… вероятно, у него еще есть время, прежде чем он примет решение. Думаю, Белый дом проведет здесь тщательный поиск. Так как же обстоит ситуация в целом - среди телевизионщиков, сотрудников администрации и людей из ближайшего окружения, таких как Джейсон Миллер и Алина Хабба, ходят разные слухи», - сказал этот источник.

Тем временем Белый дом пока не ответил на вопросы о том, выбрал ли он преемника и будут ли министры временно исполнять обязанности, как это было во время декретного отпуска Ливитт.

Напомним, в конце 2025 года Кэролайн Ливитт объявила, что беременна второй раз. Таким образом, она стала первым в истории США человеком на должность спикера Белого дома, которая исполняла обязанности в период беременности. Уже 1 мая она родила дочь.

В ночь с 12 на 13 августа Дональд Трамп анонсировал, что Ливитт покинет свою должность в конце августа. Теперь она уделит внимание семье, по этом из команда президента США она не уходит.

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