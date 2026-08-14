Япония готовит жесткий ответ Путину за его визит на Курилы 15 14.08.2026, 8:43

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Остров Итуруп уже давно является спорной территорией.

Токио планирует рассмотреть ответные контрмеры на визит российского диктатора Владимира Путина на один из островов Курильского архипелага, который является спорной территорией между Японией и РФ.

Об этом сообщает NNK.

Токио рассматривает, что одной из возможных мер в ответ на поездку Путина может стать ужесточение санкций против России. Издание напоминает, что Япония уже ввела ограничения против Москвы вместе с международными партнерами из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

NNK напоминает, что в Японии четыре острова называют Северными территориями. Токио считает их неотъемлемой частью своей территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы Россией после Второй мировой войны.

Премьер-министр Японии Такаичи Санаэ заявила, что визит Путина в Итуруп противоречит позиции японского правительства. По ее словам, острова «являются неотъемлемой территорией Японии, учитывая исторические факты и международное право».

Она также подчеркнула, что визит российского диктатора «вредит общественным настроениям японского народа и абсолютно неприемлем».

Такаичи отметила, что поездка Путина может осложнить возобновление отношений между Японией и Россией в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Япония вызвала посла РФ

Министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева в Министерство иностранных дел.

Во время встречи Мотеги выразил решительный протест из-за визита Путина. Он заявил, что односторонняя поездка российского президента будет оказывать крайне негативное влияние на двусторонние отношения.

Японский министр попросил российского посла немедленно передать эти позиции правительству РФ.

Территориальный спор

В 2022 году Россия объявила о прекращении переговоров с Японией по мирному договору после того, как Токио ввело санкции против Москвы из-за вторжения РФ в Украину. Переговоры также касались территориального вопроса по спорным островам.

В то же время японское правительство продолжает поддерживать контакты с Россией, несмотря на войну против Украины. В прошлом месяце Мотеги вкратце пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Филиппинах.

Аналитики ожидают дальнейшего обострения и без того напряженных отношений между Японией и Россией.

Напомним, 13 августа Путин посетил остров Итуруп, который Япония считает своей территорией. Это вызвало возмущение международного сообщества и Украины в частности.

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