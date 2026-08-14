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Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ «Галактика», где закупались оккупанты

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  • 14.08.2026, 8:59
  • 6,052
Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ «Галактика», где закупались оккупанты

Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию.

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области Украины был атакован торговый центр «Галактика» (бывший «Эпиентр») площадью 8 150 квадратных метров.

Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Второй удар по сети за неделю

Удар по ТЦ в Енакиево стал уже вторым случаем за короткий промежуток времени, когда под удар попадает объект именно этой торговой сети. 10 августа 2026 года аналогичная участь постигла ТЦ «Галактика» в Макеевке, площадь которого составляла 21 410 квадратных метров.

Торговый центр в Макеевке был построен еще до оккупации, когда территория находилась под контролем Украины, а уже после захвата региона российские силы начали использовать чужое украинское имущество в собственных целях.

Как оккупанты использовали торговые центры

Оба объекта - и в Макеевке, и в Енакиево - после захвата территорий перешли в фактическое пользование оккупационной администрации. Эти помещения посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за наличия в них магазинов с военным снаряжением.

Удары по ТЦ «Галактика» можно рассматривать как символический ответ на систематическое уничтожение Россией украинской торговой и гражданской инфраструктуры.

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