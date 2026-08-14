Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ «Галактика», где закупались оккупанты

Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ «Галактика», где закупались оккупанты2
- 14.08.2026, 8:59
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Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию.
Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области Украины был атакован торговый центр «Галактика» (бывший «Эпиентр») площадью 8 150 квадратных метров.
Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.
Второй удар по сети за неделю
Удар по ТЦ в Енакиево стал уже вторым случаем за короткий промежуток времени, когда под удар попадает объект именно этой торговой сети. 10 августа 2026 года аналогичная участь постигла ТЦ «Галактика» в Макеевке, площадь которого составляла 21 410 квадратных метров.
Торговый центр в Макеевке был построен еще до оккупации, когда территория находилась под контролем Украины, а уже после захвата региона российские силы начали использовать чужое украинское имущество в собственных целях.
Как оккупанты использовали торговые центры
Оба объекта - и в Макеевке, и в Енакиево - после захвата территорий перешли в фактическое пользование оккупационной администрации. Эти помещения посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за наличия в них магазинов с военным снаряжением.
Удары по ТЦ «Галактика» можно рассматривать как символический ответ на систематическое уничтожение Россией украинской торговой и гражданской инфраструктуры.