Мощный пожар в Енакиево: горит ТЦ «Галактика», где закупались оккупанты 2 14.08.2026, 8:59

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Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию.

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области Украины был атакован торговый центр «Галактика» (бывший «Эпиентр») площадью 8 150 квадратных метров.

Во время пожара местные жители слышали звуки, похожие на детонацию. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Второй удар по сети за неделю

Удар по ТЦ в Енакиево стал уже вторым случаем за короткий промежуток времени, когда под удар попадает объект именно этой торговой сети. 10 августа 2026 года аналогичная участь постигла ТЦ «Галактика» в Макеевке, площадь которого составляла 21 410 квадратных метров.

Торговый центр в Макеевке был построен еще до оккупации, когда территория находилась под контролем Украины, а уже после захвата региона российские силы начали использовать чужое украинское имущество в собственных целях.

Как оккупанты использовали торговые центры

Оба объекта - и в Макеевке, и в Енакиево - после захвата территорий перешли в фактическое пользование оккупационной администрации. Эти помещения посещали военнослужащие оккупационных формирований из-за наличия в них магазинов с военным снаряжением.

Удары по ТЦ «Галактика» можно рассматривать как символический ответ на систематическое уничтожение Россией украинской торговой и гражданской инфраструктуры.

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