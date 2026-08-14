ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы

ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы11
- 14.08.2026, 9:37
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Площадь объекта должна была достигнуть 150 тысяч квадратных метров.
В Тверской области России дрон повредил склад Wildberries.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тверской области Виталия Королева.
Что известно о повреждении состава
Глава Тверской области Виталий Королев рассказал, что стену складского помещения Wildberries повредило «обломками беспилотника». По его словам, это произошло в Калининском округе региона.
На предприятии после попадания обломков возникло задымление. Его уже ликвидировали.
Королев также сообщил, что работники склада не пострадали в результате атаки.
Согласно сообщениям росСМИ, речь идет о логистическом комплексе Wildberries в особой экономической зоне «Эммаус» (Эмаус) Калининского округа Тверской области, в 150 км от Москвы.
Первая очередь складского комплекса площадью 77 тысяч квадратных метров была введена в эксплуатацию 30 апреля 2026, а после завершения строительства общая площадь объекта должна составить 150 тысяч квадратных метров.
Напомним, этой ночью дроны атаковали Москву и Ленинградскую область - зафиксированы повреждения и пожар в районе порта Усть-Луга.
По данным властей региона, противовоздушная оборона сбила более полусотни беспилотников.