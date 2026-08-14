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ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы

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  • 14.08.2026, 9:37
  • 11,186
ВСУ ударили по большому складу Wildberries в 150 км от Москвы

Площадь объекта должна была достигнуть 150 тысяч квадратных метров.

В Тверской области России дрон повредил склад Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тверской области Виталия Королева.

Что известно о повреждении состава

Глава Тверской области Виталий Королев рассказал, что стену складского помещения Wildberries повредило «обломками беспилотника». По его словам, это произошло в Калининском округе региона.

На предприятии после попадания обломков возникло задымление. Его уже ликвидировали.

Королев также сообщил, что работники склада не пострадали в результате атаки.

Согласно сообщениям росСМИ, речь идет о логистическом комплексе Wildberries в особой экономической зоне «Эммаус» (Эмаус) Калининского округа Тверской области, в 150 км от Москвы.

Первая очередь складского комплекса площадью 77 тысяч квадратных метров была введена в эксплуатацию 30 апреля 2026, а после завершения строительства общая площадь объекта должна составить 150 тысяч квадратных метров.

Напомним, этой ночью дроны атаковали Москву и Ленинградскую область - зафиксированы повреждения и пожар в районе порта Усть-Луга.

По данным властей региона, противовоздушная оборона сбила более полусотни беспилотников.

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