«На высоте 4500 метров нашли снаряжение, выводов не делаем» 3 14.08.2026, 9:56

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Поиски белорусских альпинистов в Кыргызстане продолжаются.

Поиски белорусских альпинистов в Кыргызстане продолжаются. 13 августа поисковый отряд на отметке в 4500 метров нашел снаряжение мужчин. Об этом сообщается на специальном сайте, посвященном поиску пропавших.

13 августа вертолет спасательной миссии успел сделать три вылета, также работали дроны. Поисковики смогли осмотреть склоны до 6000 метров, но снять все подробно помешал сильный шквалистый ветер, и подойти близко к скалам оказалось невозможно.

«При осмотре западной стороны гребня, на высоте около 4500 метров, под гребнем обнаружены рюкзак и оранжевая вещь — спальник или куртка, по видео точнее пока не сказать. Рядом с ними отдельные предметы, судя по всему, из этого же рюкзака. Снаряжение, по всей видимости, принадлежит одному человеку из группы. Ни самих ребят, ни их следов вокруг и на ребре не видно. Выводов мы пока не делаем, но картина складывается так: вещи, вероятнее всего, потеряны на спуске. Если бы на этом участке сорвалась связка, рядом лежало бы снаряжение и остальных участников. Его нет», — сообщили поисковики.

Они добавили, что, откуда именно упал рюкзак, еще предстоит понять: по рельефу он мог прилететь с крутого участка выше первого лагеря, с высот 5100−5300 метров.

«Участок, о котором идет речь, один из самых сложных на ребре: скалы и натечный лед, за который почти невозможно организовать страховку. Даже в хорошую погоду там постоянно что-то сыплется, а внизу, под лавинными выносами, большие трещины. Вечером поиски остановил дождь», — говорится в отчете.

Сейчас идет обработка съемки, переданной с дрона и с вертолета. Записи разбирает отдельная группа: альпинисты, добровольцы и близкие ребят смотрят видео покадрово, вместе с компьютерным зрением, которое подсвечивает на склоне все необычное.

Поиски продолжаются.

Напомним, трое альпинистов — беларусы Максим Полянский, Николай Свиридов и гражданин Литвы Сергей Рубцов — совершали восхождение на пик Корумду (Памиро-Алай и Заалайский (Чон-Алайский) хребты по Северному гребню) и перестали выходить на связь 4 августа. Местоположение группы пока неизвестно. Сообщалось, что была найдена их пустая палатка.

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