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Ушел из жизни купаловец Николай Кучиц

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  • 14.08.2026, 10:14
  • 6,020
Ушел из жизни купаловец Николай Кучиц
Николай Кучиц
Фото: kino-teatr.ru

Он сыграл в 40 фильмах и сериалах.

На 74-м году жизни скончался актер Николай Кучиц, сообщила театральная группа «Вольные Купаловцы».

«Сегодня ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц», – такое сообщение вечером 13 августа появилось в Instagram театральной группы «Вольные Купаловцы».

Кучицу было 73 года. Учился на курсе Бориса Луценко в Беларусском театрально-художественном институте (теперь – Белорусская государственная академия искусств). 19 лет отдал Национальному академическому театру имени Янки Купалы, откуда уволился в 2020 году вместе с большей частью труппы.

Кучиц снимался в кино, сыграл в 40 фильмах и сериалах.

На сайте театра имени Купалы нет сообщения о смерти актера. Так же белорусское государство проигнорировало уход легендарного тренера фристайлистов Николая Козеко, не простив поддержку письма спортсменов против насилия и за честные выборы.

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