Ушел из жизни купаловец Николай Кучиц

Ушел из жизни купаловец Николай Кучиц3
- 14.08.2026, 10:14
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Он сыграл в 40 фильмах и сериалах.
На 74-м году жизни скончался актер Николай Кучиц, сообщила театральная группа «Вольные Купаловцы».
«Сегодня ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц», – такое сообщение вечером 13 августа появилось в Instagram театральной группы «Вольные Купаловцы».
Кучицу было 73 года. Учился на курсе Бориса Луценко в Беларусском театрально-художественном институте (теперь – Белорусская государственная академия искусств). 19 лет отдал Национальному академическому театру имени Янки Купалы, откуда уволился в 2020 году вместе с большей частью труппы.
Кучиц снимался в кино, сыграл в 40 фильмах и сериалах.
На сайте театра имени Купалы нет сообщения о смерти актера. Так же белорусское государство проигнорировало уход легендарного тренера фристайлистов Николая Козеко, не простив поддержку письма спортсменов против насилия и за честные выборы.