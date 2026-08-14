Белорусские гостиницы обяжут получить «звезды»7
- 14.08.2026, 10:30
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Отелям придется подтвердить уровень сервиса и условий.
В Беларуси хотят ввести обязательную сертификацию гостиниц по пятизвездочной системе. Сейчас получать такой статус владельцы могут добровольно.
О грядущих изменениях рассказал заместитель директора Национального агентства по туризму Денис Бешко в эфире программы «Тик-Толк» на ОНТ.
Предполагается, что официальные «звезды» станут для постояльцев своеобразным знаком качества. Турист сможет заранее понимать, на какой уровень условий и сервиса рассчитывать.
Для получения даже одной «звезды» гостинице придется соответствовать базовым требованиям. Среди них – наличие воды, интернета, телевизора и других необходимых удобств.
Для части объектов это будет означать необходимость обновления. А те, кто не сможет обеспечить минимальный уровень, могут временно прекратить работу до устранения недостатков.
Отдельное внимание планируют уделить сервису. Персонал хотят обучать, а в его работу внедрять скрипты и чек-листы.
«Кадры, на самом деле, решают все. Человеческий фактор не обязать, но его можно минимизировать, если добавить какие-то скрипты, чек-листы. Обязательно должен быть и курс, повышающий квалификацию специалистов», – отметил эксперт.