Украина поразила сотни энергоузлов россиян

Украина поразила сотни энергоузлов россиян3
- 14.08.2026, 11:04
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«Мадяр» рассказал о результатах операции «Крымский рубильник».
В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.
Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.
По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.
Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.
«Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции «Крымский рубильник off», - объявил «Мадяр» новые результаты работы своих воинов.