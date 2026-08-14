Украина поразила сотни энергоузлов россиян 3 14.08.2026, 11:04

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Роберт Бровди

«Мадяр» рассказал о результатах операции «Крымский рубильник».

В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.

Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.

По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.

Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.

«Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции «Крымский рубильник off», - объявил «Мадяр» новые результаты работы своих воинов.

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