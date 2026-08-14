закрыть
14 августа 2026, пятница, 22:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина поразила сотни энергоузлов россиян

3
  • 14.08.2026, 11:04
  • 2,856
Украина поразила сотни энергоузлов россиян
Роберт Бровди

«Мадяр» рассказал о результатах операции «Крымский рубильник».

В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.

Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди в Telegram.

По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.

Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.

«Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции «Крымский рубильник off», - объявил «Мадяр» новые результаты работы своих воинов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук
Лукашенко проиграл истории
Лукашенко проиграл истории Ирина Халип