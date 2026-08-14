«Это создает для Кремля серьезную проблему» 2 14.08.2026, 10:18

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Регион, в котором началась российско-украинская война, теперь испытывает все ее последствия.

Украинские удары беспилотниками по оккупированному Крыму в последние месяцы заметно усилились. Из-за этих атак жизнь на полуострове стала почти невыносимой. Об этом пишет американское издание NPR.

Крым, который летом обычно переполнен туристами, в этом году переживает совершенно иную реальность. В публикации отмечается, что украинские удары все сильнее сказываются на повседневной жизни гражданского населения. Одна из жительниц полуострова описала ситуацию в социальных сетях так:

«Транспорт полностью остановился. Нет бензина, нет топлива, нет электричества. Магазины закрыты. Банки закрыты. Вообще ничего не работает. Воды тоже нет».

Автор публикации напоминает, что с тех пор, как Россия захватила Крым в 2014 году, на полуостров переехали около миллиона российских военных и гражданских лиц. В то же время значительная часть украинского населения покинула Крым. Сейчас его население оценивается примерно в 2,5 млн человек.

Украина в течение последних лет заявляла о намерении вернуть полуостров и периодически наносила удары по российским военным объектам. Однако в последние месяцы интенсивность кампании существенно возросла. Особенно сильным атакам подверглись военные объекты на севере Крыма. Но проблемы с снабжением все больше сказываются и на гражданском населении.

По мнению бывшего контр-адмирала ВМС США Марка Монтгомери, это создает для Кремля серьезную проблему.

«Невозможно удерживать такое количество людей в месте с ограниченными запасами воды, без топлива и с ограниченными запасами продовольствия. Я имею в виду, что им придется уехать», – заявил он.

Отдельным направлением украинских атак стали российские суда и паромы, которые доставляют в Крым топливо, продовольствие и другие необходимые грузы. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что за последний месяц украинские силы поразили более 130 российских судов в Азовском море и более 80 – в Черном.

«Россия переоценила свою военно-морскую мощь и не ожидала от нас таких действий. Теперь они пытаются догнать наши технологии. Но им нужно шесть месяцев, а мы продолжаем совершенствоваться. Россия сейчас зашла в логистический тупик», – отметил он.

В то же время автор публикации подчеркивает, что говорить о скором освобождении Крыма военным путем пока не приходится. Украинские силы не имеют возможности начать масштабное наступление для возвращения полуострова. Президент Владимир Зеленский также заявлял, что Украина пока не пытается отвоевать Крым напрямую, поскольку приоритетом остается сохранение жизни людей.

Таким образом, как говорится в материале NPR, украинские атаки пока не меняют факта российского контроля над Крымом, но все более ощутимо подрывают способность Москвы обеспечивать нормальное функционирование полуострова. В то же время Кремль, который после захвата Крыма называл его «неотъемлемой частью России», сейчас, как отмечает автор, почти не комментирует проблемы, возникающие на оккупированной территории.

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