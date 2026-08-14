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Повторил трюк Шумахера: электрокар проехал по потолку туннеля вверх тормашками

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  • 14.08.2026, 10:22
  • 5,704
Повторил трюк Шумахера: электрокар проехал по потолку туннеля вверх тормашками
Voyah Passion S выполнил петлю в туннеле
Фото: скриншот / YouTube

Для съемки ролика выбрали топовый Voyah Passion S.

Новый Voyah Passion S продемонстрировал потрясающий трюк. Электромобиль совершил разворот на 360 градусов в туннеле и проехал по потолку.

Электромобиль Voyah Passion S от концерна Dongfeng совершил своеобразную петлю в туннеле в Китае. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

В компании Dongfeng решили повторить трюк Михаэля Шумахера, который тот выполнил на суперкаре Mercedes SLS AMG в 2010 году. Немецкий гонщик совершил разворот на 360 градусов в туннеле — проехал по потолку вверх тормашками и продолжил движение.

Чтобы выполнить петлю, в туннеле соорудили специальные рампы-трамплины, которые позволили автомобилю подняться прямо до потолка и спуститься с него. Водитель Voyah Passion S должен был поддерживать постоянную скорость 130 км/ч и держать руль под углом 16 градусов, чтобы проезд получился. В Dongfeng не раскрывают количество попыток, но трюк всё-таки удался.

Стоит отметить, что для Voyah Passion S такой трюк сложнее, чем для Mercedes SLS AMG, ведь китайский электромобиль больше и тяжелее. В то же время он и немного мощнее.

Для съемки ролика выбрали топовый электромобиль Voyah Passion S с полноприводной силовой установкой мощностью 637. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,5 с и имеет запас хода 700 км.

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