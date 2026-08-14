Путин виляет и дает заднюю 5 Владимир Пастухов

14.08.2026, 8:49

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Владимир Пастухов

Весь пар вышел в свисток на «Варяге».

Боюсь, что я многих шокирую своим комментарием о новой хуле Западу, которую озвучил Путин, неудачно выбрав для этого место — крейсер «Варяг». Обещание топить чужие корабли с борта крейсера, названного в честь предшественника, который прославился тем, что сам был геройски потоплен, — такое себе решение.

Но я даже не об этом — тут просто к слову пришлось, — а о том, что такие заявления звучат как угроза только тогда, когда они сделаны постфактум. А когда НАТО в течение нескольких лет задерживает десятки российских (по понятиям) судов и продает их на металлолом (а вот-вот начнут конфисковывать и сам груз), обещание каких-то ответных мер в будущем выглядит как «1001-е китайское предупреждение». Впрочем, и регион соответствующий.

Самая большая загадка для меня во всей этой истории не очевидное каждому капитану заявление Путина, а то, что ни одно западное судно, представляющее страну, атаковавшую российский теневой флот, до сих пор не было задержано и отконвоировано в российский порт. Честно говоря, именно подобного шага я ждал последние несколько месяцев, а не заявления о готовности шагнуть. Есть две версии, почему это не было сделано.

Первая сводится к тому, что у России уже элементарно не хватает на это сил — нечем, негде, нет уверенности, что смогут довести до порта назначения, не задымив по дороге, как «Адмирал Кузнецов». Это бы значило, что состояние российской армии вообще и ВМС в частности гораздо более критично, чем нам представляется.

Вторая версия сводится к тому, что у кого-то не хватает духу, и он просто не может решиться на поступок и сыплет словами. Поэтому весь пар вышел в свисток на «Варяге». Иначе объяснить, почему «вторая армия мира» год спокойно наблюдает, как у нее воруют корабли, невозможно. Я пытаюсь представить себе нечто подобное хотя бы во времена Брежнева.

И это возвращает нас к разговору о личности Путина. Вот утверждают, что он бандит. Но бандиты так точно не поступают. Они знают, что, если не ответил, то точно проиграл. В этой связи вспоминается мем, касающийся Трампа, что, мол, он «всегда дает заднюю». Нападает, кусает, но если не получилось, — жмется и виляет тем, что приделано к хвосту. Иногда мне кажется, что Трамп в этом мире не одинок. Так и хочется прилететь в Нью-Йорк, прийти в Трамп Тауэр и спросить: «А у вас брат-близнец в Москве есть?».

Мораль сей морской басни такова. Время для заявлений упущено. Единственной эффективной реакцией на задержания европейскими странами российских судов могли быть быстрые симметричные меры. Слово «быстрые» является здесь ключевым. Последствием таких симметричных мер могло стать либо взаимное прекращение задержаний, либо быстрый переход в горячую фазу третьей мировой войны. Очевидно, к такому быстрому переходу Россия не очень готова, и, как говорится, слава богу. Но, если яйца у Кремля не стальные, то нечего тогда размахивать ядерной боеголовкой.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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