Ржавые корабли Путина обречены 9.10.2025, 14:58

Война в Украине обнажила серьезные слабости российского флота.

Стареющие корабли, аварийный авианосец «Адмирал Кузнецов» и ограниченный доступ к портам подорвали морской престиж России. Аналитики считают, что Москва фактически утратила возможности «большого флота» и все больше полагается на ракеты и подлодки, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

После распада СССР Россия унаследовала внушительный, но устаревший военно-морской арсенал. Недостаток финансирования привел к массовому списанию судов и заморозке проектов. Исторически Россия делала ставку не на море, а на сухопутные силы — ее враги приходили по суше, а не из океанов.

Сегодня Москва пытается компенсировать отставание с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон», которые, по заявлениям, способны достигать скорости до 9 Махов и поражать цели на расстоянии до 1000 км. Однако эффективность этих ракет пока вызывает сомнения — боевое применение не подтвердило заявленные характеристики.

Главная сила российского флота теперь сосредоточена под водой — в атомных подлодках класса «Борей». Эти стратегические субмарины способны нести до 160 ядерных боеголовок каждая и остаются единственным элементом, который действительно внушает опасение НАТО.

Эксперты отмечают: вместо океанского флота Россия строит «ракетно-подводную» силу, способную угрожать соседям и сохранять видимость глобального влияния. Но за фасадом — деградация корабельного состава и утрата статуса морской державы.

