закрыть
9 октября 2025, четверг, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ржавые корабли Путина обречены

  • 9.10.2025, 14:58
  • 1,494
Ржавые корабли Путина обречены

Война в Украине обнажила серьезные слабости российского флота.

Стареющие корабли, аварийный авианосец «Адмирал Кузнецов» и ограниченный доступ к портам подорвали морской престиж России. Аналитики считают, что Москва фактически утратила возможности «большого флота» и все больше полагается на ракеты и подлодки, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

После распада СССР Россия унаследовала внушительный, но устаревший военно-морской арсенал. Недостаток финансирования привел к массовому списанию судов и заморозке проектов. Исторически Россия делала ставку не на море, а на сухопутные силы — ее враги приходили по суше, а не из океанов.

Сегодня Москва пытается компенсировать отставание с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон», которые, по заявлениям, способны достигать скорости до 9 Махов и поражать цели на расстоянии до 1000 км. Однако эффективность этих ракет пока вызывает сомнения — боевое применение не подтвердило заявленные характеристики.

Главная сила российского флота теперь сосредоточена под водой — в атомных подлодках класса «Борей». Эти стратегические субмарины способны нести до 160 ядерных боеголовок каждая и остаются единственным элементом, который действительно внушает опасение НАТО.

Эксперты отмечают: вместо океанского флота Россия строит «ракетно-подводную» силу, способную угрожать соседям и сохранять видимость глобального влияния. Но за фасадом — деградация корабельного состава и утрата статуса морской державы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук