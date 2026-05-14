Киев под массированным ударом ракет и дронов: повреждены дома, начались пожары 7 14.05.2026, 7:38

2,684

Люди оказались под завалами.

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно по меньшей мере об 16 пострадавших и одном погибшем, пишет OBOZ.UA.

Об угрозах информировали Воздушные силы ВСУ. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома.

А в Дарницком районе, по данным КГВА, произошло разрушение конструкций дома, под завалами оказались люди.

Последствия атаки РФ

В Дарницком районе столицы в результате вражеской атаки произошло масштабное разрушение жилой многоэтажки, повлекшее за собой обвал конструкций.

Несмотря на действующий режим воздушной тревоги и сохраняющийся риск новых ударов, сотрудники ГСЧС продолжают работать на месте теракта.

Из поврежденного здания уже вывели 10 жильцов. Аварийно-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, специалисты прочесывают руины в поисках пострадавших.

Периодически на площадке объявляется полная тишина: спасатели отключают технику и прекращают разбор, чтобы прислушаться к возможным крикам о помощи или звукам из-под завалов.

По состоянию на 04:40 известно, что в Оболонском районе обломки упали на трехэтажное здание паркинга и на здание бизнес-центра. Также есть попадание обломков в квартиру на 12-м этаже жилого дома. Возникло возгорание. Кроме того, на Оболони есть попадание в 25-этажный недострой.

В Соломенском районе обломки упали на территорию нежилой застройки. В Днепровском районе попадание БпЛА в частный жилой дом. В другом доме в этом районе повреждено перекрытие между пятым этажом и крышей. Также известно о возгорании гаражей и припаркованного авто.

В Шевченковском районе – попадание в нежилое здание. В Голосеевском районе произошло падение обломков на здание бизнес-центра.

В Дарницком районе есть падение обломков на открытой территории и возле нежилого здания, горят МАФы и АЗС. В этом же районе, как сообщили в КГВА, поврежден жилой дом. Произошло обрушение конструкций, под завалами заблокированы люди.

По данным мониторинговых каналов, враг нанес по столице более 10 ударов баллистикой. Также в ВС ВСУ информировали о группах крылатых ракет в направлении города с востока и юга.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com