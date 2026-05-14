«Путин теряет контроль над ситуацией»

Кремль заходит в «окончательный тупик».

Политический режим кремлевского диктатора Владимира Путина вступает в фазу сужения возможностей как во внутренней, так и во внешней политике, а в случае инерционного продолжения войны Россия может столкнуться с системным тупиком в течение ближайших 8–12 месяцев. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге и руководитель Института свободной России Александр Морозов.

По его оценке, ключевая проблема Кремля сейчас заключается не только в экономических ограничениях, но прежде всего в политическом «коридоре решений», который существенно сузился. Путин, по словам эксперта, оказался на распутье: либо искать способ завершения войны, либо продолжать ее без четкого объяснения конечных целей для общества.

«Продолжать войну так, как он вел ее четыре года, он больше не может. Это ощущается очень четко», — отмечает Морозов.

Эксперт подчеркнул, что одной из главных проблем стало отсутствие понятного «горизонта завершения» войны для российского населения. Если раньше власть могла объяснять цели так называемой «ОСО», то сейчас, по его словам, «этого никто не понимает».

Экономическое давление и риск тупика

Отдельно Морозов обращает внимание на утрату внешнеполитических ожиданий, в частности относительно возможного давления США на Украину. По его словам, ранее в российском информационном поле активно продвигался нарратив о том, что «вот теперь Трамп надавит на Киев, и все пойдет по-другому», однако этот фактор больше не работает.

Также, по оценке эксперта, не реализуется сценарий быстрого военного результата на Донбассе, который мог бы быть представлен как «завершение» войны. Бои за ключевые агломерации продолжаются и не имеют прогнозируемого финала.

Морозов отдельно указывает на ухудшение внутриэкономической ситуации в РФ. По его мнению, период финансовых стимулов, который наблюдался в 2023–2024 годах, заканчивается, зато растет фискальная нагрузка на население.

«Если три года назад сохранялся баланс «пряников» и потерь, то теперь он исчез», — отмечает он, добавляя, что в обществе растут опасения относительно возможных замораживаний сбережений, повышения налогов и новых финансовых сборов.

По мнению Морозова, при сохранении нынешней инерционной модели ведения войны Россия может зайти в «окончательный тупик» как в военно-политическом, так и в системном измерении уже в течение ближайших 8–12 месяцев.

