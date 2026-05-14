закрыть
14 мая 2026, четверг, 8:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Словакии неожиданно заявили, что будут поставлять Украине больше боеприпасов

1
  • 14.05.2026, 8:04
В Словакии неожиданно заявили, что будут поставлять Украине больше боеприпасов

Страна стала одним из основных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Словакия поставляет боеприпасы Украине «миллионными» объемами, и это количество в будущем продолжит расти. Об этом заявил президент страны Петер Пеллегрини после встречи представителей Бухарестской девятки, пишет Teraz.

По его словам, Словакия активно инвестирует в производство оружия, и военно-промышленный комплекс сейчас составляет почти 3% ВВП страны. Благодаря этому, говорит Пеллегрини, Словакия стала одним из основных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Он заявил, что страна на коммерческой основе поставляет боеприпасы Украине «миллионными» объемами, и «это число будет продолжать расти в будущем». Он также назвал Украину страной с лучшими знаниями современной войны. По его мнению, Киев может предложить свои разработки и опыт соседним странам, в том числе Словакии.

Также Пеллегрини сказал, что НАТО является и будет единым, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами существует напряженность.

«Конечно, существует необходимость укрепить европейский столп в рамках НАТО не как отдельное образование, а усилить ответственность за оборону и укрепить наши возможности защищаться в рамках НАТО. Что, конечно, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону», – сказал он.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин