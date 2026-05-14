В Словакии неожиданно заявили, что будут поставлять Украине больше боеприпасов 1 14.05.2026, 8:04

Страна стала одним из основных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Словакия поставляет боеприпасы Украине «миллионными» объемами, и это количество в будущем продолжит расти. Об этом заявил президент страны Петер Пеллегрини после встречи представителей Бухарестской девятки, пишет Teraz.

По его словам, Словакия активно инвестирует в производство оружия, и военно-промышленный комплекс сейчас составляет почти 3% ВВП страны. Благодаря этому, говорит Пеллегрини, Словакия стала одним из основных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Он заявил, что страна на коммерческой основе поставляет боеприпасы Украине «миллионными» объемами, и «это число будет продолжать расти в будущем». Он также назвал Украину страной с лучшими знаниями современной войны. По его мнению, Киев может предложить свои разработки и опыт соседним странам, в том числе Словакии.

Также Пеллегрини сказал, что НАТО является и будет единым, несмотря на то, что между странами-членами и Соединенными Штатами существует напряженность.

«Конечно, существует необходимость укрепить европейский столп в рамках НАТО не как отдельное образование, а усилить ответственность за оборону и укрепить наши возможности защищаться в рамках НАТО. Что, конечно, также связано с необходимостью увеличения расходов на оборону», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com