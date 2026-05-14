Истребители Польши перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Истребители Польши перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем1
- 14.05.2026, 7:54
Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш раскрыл детали.
В среду, 13 мая, Польша подняла в небо авиацию из-за того, что над международными водами в Балтийском море был обнаружен самолет россиян Ил-20.
Об этом заявил польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в соцсети Х.
«Наши самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами в Балтийском море», - говорится в посте.
Польский министр отметил, что это была очередная агрессивная акция РФ и испытания «наших систем ПВО». Он подчеркнул, что полеты без включенных и транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов.
«На любую подобную провокацию наши пилоты ответ незамедлительно», - резюмировал Владислав Косиняк-Камыш.