закрыть
14 мая 2026, четверг, 8:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Истребители Польши перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

1
  • 14.05.2026, 7:54
Истребители Польши перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем
Фото: x.com/KosiniakKamysz

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш раскрыл детали.

В среду, 13 мая, Польша подняла в небо авиацию из-за того, что над международными водами в Балтийском море был обнаружен самолет россиян Ил-20.

Об этом заявил польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в соцсети Х.

«Наши самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами в Балтийском море», - говорится в посте.

Польский министр отметил, что это была очередная агрессивная акция РФ и испытания «наших систем ПВО». Он подчеркнул, что полеты без включенных и транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов.

«На любую подобную провокацию наши пилоты ответ незамедлительно», - резюмировал Владислав Косиняк-Камыш.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин