Истребители Польши перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем 1 14.05.2026, 7:54

Фото: x.com/KosiniakKamysz

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш раскрыл детали.

В среду, 13 мая, Польша подняла в небо авиацию из-за того, что над международными водами в Балтийском море был обнаружен самолет россиян Ил-20.

Об этом заявил польский глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в соцсети Х.

«Наши самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над международными водами в Балтийском море», - говорится в посте.

Польский министр отметил, что это была очередная агрессивная акция РФ и испытания «наших систем ПВО». Он подчеркнул, что полеты без включенных и транспондеров могут представлять угрозу для других самолетов.

«На любую подобную провокацию наши пилоты ответ незамедлительно», - резюмировал Владислав Косиняк-Камыш.

