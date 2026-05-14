В Киеве в результате российской атаки обрушилась часть многоэтажки 4 14.05.2026, 8:16

Последствия массированного обстрела украинской столицы.

Ночью 14 мая российская террористическая армия нанесла многочисленные удары по гражданской инфраструктуре Киева. Вследствие вражеского обстрела в Дарницком районе столице зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом.

Вследствие удара часть дома разрушена, спасатели ищут под завалами людей. Об этом с места теракта сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Спасательная операция на Дарнице

В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах Киева. Существенное разрушение многоэтажки с последующим обвалом конструкций произошло в Дарницком районе.

Несмотря на воздушную тревогу и сохранение угрозы повторных российских ударов на месте теракта работают бойцы ГСЧС. Спасатели эвакуировали из разрушенного дома 10 человек, продолжается аварийно-спасательная работа для поиска пострадавших.

Периодически спасатели полностью прекращают разбор завалов, чтобы попытаться услышать людей, которые могут быть заблокированными под разрушенными конструкциями многоэтажки.

Кроме бойцов ГСЧС на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, медики и коммунальные службы. Местные жители также оказывают помощь в ликвидации последствий российского теракта

В Киевской городской администрации сообщили, что по состоянию на 6:40 утра в столице Украины известно по меньшей мере об 16 пострадавших и одном погибшем. Девятерых людей госпитализировали в медучреждения города, двум людям оказали помощь амбулаторно.

Другие последствия обстрела Киева

В Соломенском районе произошло возгорание припаркованного автомобиля. В Голосеевском районе города обнаружены обломки на проезжей части. В Святошинском районе зафиксировано падение обломков на открытую территорию.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории и трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра. Также по другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попадание в 25 этажную недостройку, травмированы.

В Днепровском районе в результате атаки произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Выявлен один пострадавший. По другой попадания БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома. По другому адресу в результате атаки произошло возгорание нескольких гаражей и припаркованного автомобиля.

