Как снизить холестерин без лекарств?1
- 14.05.2026, 9:09
Семь самых полезных каш для сердца и сосудов.
Снизить уровень холестерина в крови можно без жестких диет и радикальных ограничений — современная диетология все чаще подчеркивает другой подход: не только «меньше вредного», но и «больше полезного» в ежедневном рационе, пишет ТСН.
Чаще именно замена привычных продуктов на более питательные и функциональные дает стабильный и длительный результат.
Особую роль в регуляции холестерина играет растворимая клетчатка. Это пищевые волокна, которые действуют в пищеварительной системе как природный сорбент: они связывают избыток липидов, в частности плохого холестерина (ЛПНП), и способствуют его выведению из организма еще до попадания в кровоток.
Самыми богатыми такими веществами являются цельнозерновые продукты, в частности различные виды каш. Они не просто насыщают, но и работают как элемент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Овсянка
Овсяная каша считается одним из самых эффективных продуктов для контроля холестерина. Ее главное преимущество — высокое содержание бета-глюканов, клинически связывающих со снижением уровня ЛПНП.
При регулярном потреблении овсянка способна постепенно улучшать липидный профиль и уменьшать нагрузку на сосуды уже через несколько недель.
Ячмень
Ячменная каша имеет подобный механизм действия благодаря тем же бета-глюканам. Она также оказывает положительное влияние на работу кишечника, поддерживает баланс микрофлоры и обеспечивает организм минералами, в частности магнием, который критически важен для сердца.
Булгур
Булгур — это цельное зерно пшеницы, которое проходит минимальную обработку, сохраняя оболочку с высоким содержанием клетчатки. Именно поэтому он медленнее усваивается и лучше влияет на уровень холестерина, чем рафинированные углеводы типа белого риса или макарон.
Гречка
Гречка — естественно безглютеновая крупа, которая отличается высоким содержанием рутина. Это биологически активное вещество укрепляет стенки сосудов, уменьшает их ломкость и поддерживает нормальное кровообращение.
Кроме того, гречка помогает уменьшать отложение жиров в сосудах и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы.
Пшено
Пшенная каша содержит витамины группы B, железо и другие микроэлементы, участвующие в регуляции обмена жиров. Ее регулярное употребление способствует постепенному снижению общего холестерина и поддерживает баланс хорошего холестерина (ЛПВП).
Киноа
Киноа — псевдозлак, который приобрел популярность как «суперфуд». Она сочетает полноценный растительный белок и клетчатку, что делает ее эффективным для контроля аппетита, стабилизации энергии и нормализации уровня холестерина.
Амарант
Амарант — менее известная, но очень питательная культура. Она содержит большое количество клетчатки, антиоксидантов и растительного белка. Этот продукт поддерживает здоровье пищеварительной системы и способствует снижению уровня жиров в крови при регулярном употреблении.
Специалисты подчеркивают: замена рафинированных продуктов — белого хлеба, белого риса или макарон — цельнозерновыми кашами является одним из простейших способов профилактики повышенного холестерина. Такие изменения не нуждаются в сложных диетах, но при системном подходе дают ощутимый и стабильный эффект для здоровья сосудов и сердца.