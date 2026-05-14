закрыть
14 мая 2026, четверг, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп оставил Венсу секретное письмо

1
  • 14.05.2026, 9:31
  • 1,884
Трамп оставил Венсу секретное письмо
Фото: The White House / Х.com

В Белом доме раскрыли подробности.

В Овальном кабинете хранятся инструкции для вице-президента США Джей Ди Венса на случай, если ему вдруг придется стать преемником президента Дональда Трампа. Об этом рассказал заместитель помощника президента Себастьян Горка в интервью, пишет Fox News.

«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту, если с ним (Трампом, – ред.) что-то случится... У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но у нас есть протоколы», – сказал Горка.

В то же время заместитель помощника президента выразил сомнение в том, что иностранный враг попытается устранить президента, который посещает важный саммит в Пекине.

«Все хотят признания от этого человека. Это самый влиятельный человек, которого мы видели со времен таких людей, как Эйзенхауэр. Не так ли? Это человек, с которым все хотят сидеть за одним столом, посещать государственный ужин, получать признание», – отметил Горка.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин