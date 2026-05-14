Трамп оставил Венсу секретное письмо 1 14.05.2026, 9:31

Фото: The White House / Х.com

В Белом доме раскрыли подробности.

В Овальном кабинете хранятся инструкции для вице-президента США Джей Ди Венса на случай, если ему вдруг придется стать преемником президента Дональда Трампа. Об этом рассказал заместитель помощника президента Себастьян Горка в интервью, пишет Fox News.

«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту, если с ним (Трампом, – ред.) что-то случится... У нас есть протоколы, поверьте мне. Не те, которые я могу обсуждать, но у нас есть протоколы», – сказал Горка.

В то же время заместитель помощника президента выразил сомнение в том, что иностранный враг попытается устранить президента, который посещает важный саммит в Пекине.

«Все хотят признания от этого человека. Это самый влиятельный человек, которого мы видели со времен таких людей, как Эйзенхауэр. Не так ли? Это человек, с которым все хотят сидеть за одним столом, посещать государственный ужин, получать признание», – отметил Горка.

